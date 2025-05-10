川普中東行前 美國伊朗11日傳進行第4輪核子談判
美國總統川普13日即將出訪中東，據官員指出，美國和伊朗11日將早一步在阿曼舉行新一輪核子談判。
法新社報導，川普已表示希望與伊朗達成協議，避免以色列對伊朗核計畫發動軍事攻擊，進而防止引發全面戰爭。
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指出，一直居中調解的阿曼提議11日作為談判日期且雙方都已接受。
阿拉奇透過伊朗媒體表示：「談判正在推進，當然了，我們進展愈多，磋商愈多，雙方代表就需要更多時間來檢視問題。」
他說：「但重要的是我們正向前推進，這樣我們可以逐步進入細節部分。」
根據知情人士，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）也將參與這次談判，為川普重返白宮以來與伊朗第4次談判。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）堅持伊朗放棄所有鈾濃縮活動，甚至包括民用用途。
儘管美伊進行談判，川普政府仍加重制裁，讓伊朗感到憤怒。
川普針對伊朗實施全面性制裁，包括嘗試阻止所有其他國家購買伊朗石油。
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