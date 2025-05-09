教宗良14世主持首次彌撒：希望幫助教會成為燈塔
英國天空新聞報導，新任教宗良十四世（Leo XIV）在梵蒂岡時間9日上午在西斯汀教堂主持首次彌撒，並表示自己希望能幫助天主教會成為燈塔，「照亮世界的黑夜」。
天主教樞機主教們在當地時間8日下午選出新教宗，出生於芝加哥的69歲樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）成為天主教第267任領袖，是史上第一位美國籍教宗。
良十四世身穿白金相間的祭袍，用英語說了幾句話後，又用流利的義大利語繼續佈道。他在西斯汀教堂對樞機主教們說：「上帝透過你們的選舉，召我繼承使徒之首的職位，並將這份寶藏託付給我。」
良十四世補充：「因為我們是上帝所揀選的子民，為要我們宣揚那位召我們走出黑暗，進入祂奇妙之光的神的奇妙作為。」
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