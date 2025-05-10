菲期中選舉造勢晚會 小馬可仕重申主權領土不退讓

中央社／ 馬尼拉9日專電

菲律賓將於12日舉行期中選舉，總統小馬可仕陣營的選前造勢大會今晚登場，中國對菲律賓的敵對行為再成焦點，小馬可仕強調，菲律賓不會在主權與領土事務上退讓。

選前造勢晚會在大馬尼拉地區的曼達路永市（Mandaluyong）舉行，請來多位藝人炒熱氣氛，現場旗海飄揚，支持者身穿候選人代表色的衣服，手持候選人海報，載歌載舞，宛如演唱會。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）簡報過去3年的政績，呼籲選民把票投給他所支持的候選人，讓他的政府可以全力打造一個新的菲律賓。

維護國家安全與領土完整是小馬可仕主打的競選政綱之一，他強調菲律賓不製造麻煩，但在捍衛主權與領土的事務上也不會退縮，不管敵人的力量有多強大。

小馬可仕沒有點名任何國家，但明顯是指中國在南海的強勢作為。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以中國與菲律賓的對抗最為激烈。

菲律賓軍方8日指控中國海軍軍艦「執行侵略性和不安全操作」，引發與菲律賓軍艦相撞的風險。

晚會上，參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）向選民提及自己在參議院揭露中國在菲律賓的「間諜與網軍」行為，並向在海上對抗中國的菲律賓海岸防衛隊、海軍以及水警致敬。

菲律賓選民將於12日改選參議院24席中的12席、選出眾議院317席，以及各省市鎮地方首長及地方議員，總計1萬8200多人。

小馬可仕的競選聯盟名為「新菲律賓聯盟」（Alyansa Para sa Bagong Pilipinas），主打團結、改革與領導力。在此之前，已經在菲律賓各大城市舉辦過11場參議員候選人造勢活動。

觀察人士認為，這場選舉將是馬可仕家族與杜特蒂家族的對決，馬可仕家族嘗試進一步鞏固政治版圖，杜特蒂家族則為延續政治生命而奮戰。

主權 小馬可仕 菲律賓

延伸閱讀

杜特蒂被送海牙受審 律師質疑國際刑事法院無管轄權

增進日菲安全關係 石破茂訪馬尼拉防「印太緊張升高」

菲期中選舉在即 總統小馬可仕民調表現下滑

杜特蒂回菲律賓就被捕…傳向北京尋求庇護遭拒？陸外交部回應了

相關新聞

川普促俄烏停火30天 澤倫斯基：已準備好

美國總統川普八日重申，美方持續與俄烏雙方對話，並呼籲進行卅天無條件停火。他並希望俄烏能遵守可接受的停火協議。

悲傷日子成發動群眾工具 俄羅斯如何將二戰勝利「軍事化」？

穿軍裝的嬰孩，邁著行軍步的小學生：莫斯科紅場5月9日閱兵之際，其它俄羅斯城市也早已提前開始慶祝戰勝納粹德國80周年，小孩子走在前面。

二戰勝利80周年 克宮：普亭、川普透過幕僚相互祝賀

第二次世界大戰蘇聯和盟邦戰勝納粹德國80週年之際，克里姆林宮今天指出，俄羅斯總統普亭與美國總統川普透過幕僚互相祝賀

菲律賓前總統杜特蒂海牙受審 仍是家鄉市長候選人

菲律賓期中選舉預計12日登場。因發動掃毒戰導致數以千人喪命的前總統杜特蒂，被押送至荷蘭海牙、移交國際刑事法院候審，但他在...

俄勝利日閱兵普亭接見北韓軍人 金正恩也赴俄使館道賀

俄羅斯總統普亭今天出席在莫斯科紅場（Red Square）舉行紀念二戰時蘇聯擊敗納粹德國的「勝利日」閱兵後，在現場接見北...

日地鐵砍人嫌挑「東大前」 自稱警示家長別逼太緊：父母太在意教育

日本東京地鐵南北線「東大前」站月台7日晚間發生男子持刀亂砍事件，造成一名東大生受傷。43歲嫌犯供稱，年輕時因父母逼太緊而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。