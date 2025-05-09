庫德工人黨稱成功舉行解散會議 將盡快對外說明

庫德族的菲拉特通訊社今天報導，被土耳其政府視為非法的庫德工人黨（PKK）本週「成功」舉行第12屆大會，會議旨在解除武裝及解散該組織。

法新社報導，這場會議是以庫德工人黨創立者歐加蘭（Abdullah Ocalan）的號召為基礎，對該組織的活動做出「具有歷史意義的決定」。歐加蘭今年2月呼籲庫德工人黨放下武器並解散。

根據與庫德工人黨關係密切的菲拉特通訊社（ANF），大會於本月5日至7日在伊拉克北部堪地爾山（Kandil Mountains）地區舉行，庫德工人黨的軍事指揮部就位於當地。

菲拉特通訊社表示，庫德工人黨「很快就會公布有關這次大會結果的完整詳盡訊息」。

歐加蘭今年2月敦促麾下戰士解除武裝並解散組織，結束對土耳其政府長達數十年的叛亂活動，相關衝突已導致數以萬計人喪生。

歐加蘭先前透過信件做出這項歷史性呼籲，他敦促庫德工人黨召開大會正式做出這項決定。

庫德工人黨不久也宣布停火，表示已準備好召開大會，但也指出「必須為此創造適合的安全環境」，並堅稱唯有歐加蘭「親自指揮和領導」，會議才能成功。