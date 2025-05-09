快訊

正面迎戰川普！外媒分析習近平「決心已定」 北京優勢曝光

川普喊「許多貿易協議近了」 美股早盤小漲、台積ADR漲1.9%

聽新聞
0:00 / 0:00

悲傷日子成發動群眾工具 俄羅斯如何將二戰勝利「軍事化」？

德國之聲／ 德國之聲
俄羅斯總統普亭。 路透社
俄羅斯總統普亭。 路透社

（德國之聲中文網）穿軍裝的嬰孩，邁著行軍步的小學生：莫斯科紅場5月9日閱兵之際，其它俄羅斯城市也早已提前開始慶祝戰勝納粹德國80周年，小孩子走在前面。

在西伯利亞克麥羅沃，新生兒在產房被打扮成步兵：戴著軍帽、裹著草綠色的毯子。這一裝束旨在象徵「與老一輩的連結」。

與此同時，俄羅斯中部城市沃羅涅日，數百名幼兒園孩童帶著用紙箱做的軍車、飛機穿過一個住宅區。

在遠東的符拉迪沃斯托克，1500餘名少年兒童作為「勝利的曾孫輩」邁著行軍步穿過市區。地區負責人科舍姆亞庫（Oleg Koshemjako）親自接見，並宣布游行隊伍的最前列是曾在烏克蘭作戰的人員。「今天這些孩童，他們的父親在前線作戰。我們為這些戰士的勇氣感到驕傲，並知道，敵人會像1945年一樣被戰勝。」

發動群眾的工具

5月9日在俄羅斯作為「勝利日」，80年來一直在俄羅斯民眾的家庭中被紀念，並且帶有很多個人的記憶。但俄羅斯國家日益利用這一天來鞏固自身的意識形態。

艾伯特基金會政治學者、來自俄羅斯的尤蘇波夫（Alex Yusupov）向德國之聲表示，過去20年裡，克里姆林宮學到了將這一天「軍事化」，用以影響許多俄羅斯人的集體記憶，這一天成為政權發動群眾的工具。

特別是逢五逢十的年份，比如今年80周年慶祝，克里姆林宮會將今昔聯繫在一起。

悲傷的日子

在莫斯科生活的政治學者格拉申科夫（Ilja Graschenkow）向德國之聲表示，對普通民眾而言，5月9日仍是「眼含淚水的一個節日」。他回憶說，戰後多年，這一天都是悲傷的日子，沒有任何閱兵式。

如今在以色列生活的獨立政治學者加裡亞莫夫（Abbas Galjamow）表示，烏克蘭戰爭之際，其實沒有舉行閱兵式的必要。「閱兵是戰爭的替代品。和平時期才需要。」他說，俄軍三年來仍未達到其宏偉戰爭目標，讓莫斯科閱兵更成為笑談。「2022年以前，大家都以為，俄羅斯比烏克蘭明顯更強大。結果並非如此。」

加裡亞莫夫表示：「過去三年裡，俄軍甚至在提出主權要求的地區都沒有獲得完全的控制權，更別說攻佔基輔了。」

不過，格拉申科夫在閱兵式前即預計，總統普亭不會過於強調烏戰。對普亭而言，重要的是，讓慶典看上去「盡量國際化」。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

二戰 俄羅斯 普亭 烏克蘭 納粹

延伸閱讀

「勝利日」俄紅場閱兵 普亭為俄烏戰爭辯護：反納粹的鬥爭

紀念二戰勝利 普亭下令停火3天 烏克蘭罕見平靜

共軍赴白俄羅斯參加閱兵 中共大使：捍衛正確二戰史觀

波羅的海國家關閉領空 斯洛伐克總理赴俄需新路線

相關新聞

悲傷日子成發動群眾工具 俄羅斯如何將二戰勝利「軍事化」？

穿軍裝的嬰孩，邁著行軍步的小學生：莫斯科紅場5月9日閱兵之際，其它俄羅斯城市也早已提前開始慶祝戰勝納粹德國80周年，小孩子走在前面。

二戰勝利80周年 克宮：普亭、川普透過幕僚相互祝賀

第二次世界大戰蘇聯和盟邦戰勝納粹德國80週年之際，克里姆林宮今天指出，俄羅斯總統普亭與美國總統川普透過幕僚互相祝賀

菲律賓前總統杜特蒂海牙受審 仍是家鄉市長候選人

菲律賓期中選舉預計12日登場。因發動掃毒戰導致數以千人喪命的前總統杜特蒂，被押送至荷蘭海牙、移交國際刑事法院候審，但他在...

俄勝利日閱兵普亭接見北韓軍人 金正恩也赴俄使館道賀

俄羅斯總統普亭今天出席在莫斯科紅場（Red Square）舉行紀念二戰時蘇聯擊敗納粹德國的「勝利日」閱兵後，在現場接見北...

日地鐵砍人嫌挑「東大前」 自稱警示家長別逼太緊：父母太在意教育

日本東京地鐵南北線「東大前」站月台7日晚間發生男子持刀亂砍事件，造成一名東大生受傷。43歲嫌犯供稱，年輕時因父母逼太緊而...

陸空軍首赴非洲！中埃首次聯合軍演 分析解讀背後戰略意義

中國空軍近日首赴非洲，參加名為「文明之鷹-2025」的中埃首次聯合軍演。分析稱，這次演習可能意味中國向中東和非洲等具重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。