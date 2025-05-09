悲傷日子成發動群眾工具 俄羅斯如何將二戰勝利「軍事化」？

（德國之聲中文網）穿軍裝的嬰孩，邁著行軍步的小學生：莫斯科紅場5月9日閱兵之際，其它俄羅斯城市也早已提前開始慶祝戰勝納粹德國80周年，小孩子走在前面。

在西伯利亞克麥羅沃，新生兒在產房被打扮成步兵：戴著軍帽、裹著草綠色的毯子。這一裝束旨在象徵「與老一輩的連結」。

與此同時，俄羅斯中部城市沃羅涅日，數百名幼兒園孩童帶著用紙箱做的軍車、飛機穿過一個住宅區。

在遠東的符拉迪沃斯托克，1500餘名少年兒童作為「勝利的曾孫輩」邁著行軍步穿過市區。地區負責人科舍姆亞庫（Oleg Koshemjako）親自接見，並宣布游行隊伍的最前列是曾在烏克蘭作戰的人員。「今天這些孩童，他們的父親在前線作戰。我們為這些戰士的勇氣感到驕傲，並知道，敵人會像1945年一樣被戰勝。」

發動群眾的工具

5月9日在俄羅斯作為「勝利日」，80年來一直在俄羅斯民眾的家庭中被紀念，並且帶有很多個人的記憶。但俄羅斯國家日益利用這一天來鞏固自身的意識形態。

艾伯特基金會政治學者、來自俄羅斯的尤蘇波夫（Alex Yusupov）向德國之聲表示，過去20年裡，克里姆林宮學到了將這一天「軍事化」，用以影響許多俄羅斯人的集體記憶，這一天成為政權發動群眾的工具。

特別是逢五逢十的年份，比如今年80周年慶祝，克里姆林宮會將今昔聯繫在一起。

悲傷的日子

在莫斯科生活的政治學者格拉申科夫（Ilja Graschenkow）向德國之聲表示，對普通民眾而言，5月9日仍是「眼含淚水的一個節日」。他回憶說，戰後多年，這一天都是悲傷的日子，沒有任何閱兵式。

如今在以色列生活的獨立政治學者加裡亞莫夫（Abbas Galjamow）表示，烏克蘭戰爭之際，其實沒有舉行閱兵式的必要。「閱兵是戰爭的替代品。和平時期才需要。」他說，俄軍三年來仍未達到其宏偉戰爭目標，讓莫斯科閱兵更成為笑談。「2022年以前，大家都以為，俄羅斯比烏克蘭明顯更強大。結果並非如此。」

加裡亞莫夫表示：「過去三年裡，俄軍甚至在提出主權要求的地區都沒有獲得完全的控制權，更別說攻佔基輔了。」

不過，格拉申科夫在閱兵式前即預計，總統普亭不會過於強調烏戰。對普亭而言，重要的是，讓慶典看上去「盡量國際化」。

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