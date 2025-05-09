二戰勝利80周年 克宮：普亭、川普透過幕僚相互祝賀
第二次世界大戰蘇聯和盟邦戰勝納粹德國80週年之際，克里姆林宮今天指出，俄羅斯總統普亭與美國總統川普透過幕僚互相祝賀。
路透社報導，普亭（Vladimir Putin）外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）表示：「俄國總統和川普總統透過他們的幕僚，在我們共同慶祝時刻相互祝賀。」
俄羅斯今天在首都莫斯科紅場（Red Square）以閱兵式紀念第二次世界大戰歐戰勝利日，中國國家主席習近平等20多位國家領導人出席閱兵。
塔斯社（TASS）報導，美國駐俄羅斯大使崔西（Lynne Tracy）沒有出席這場閱兵式。
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