日媒：日英義開發新戰機擬賣澳洲 擴大準同盟架構

日本、英國及義大利正共同開發新戰機，日本政府考慮新戰機出口到澳洲；此外，印度與加拿大也關注新戰機。日媒指，在世界局勢不安之際，此舉目的在擴大「準同盟」架構。

日本經濟新聞報導，新戰機將成為日本航空自衛隊戰機F2及英國、義大利軍方目前所使用的「歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）的後繼機。2022年12月起，日英義3國啟動共同開發新戰機計畫。

由日本三菱重工業、英國航太系統公司（BAESystems Plc）、義大利防衛及航太集團李奧納多（Leonardo）等官民共同開發，計畫2035年前布署。

日英義政府、國防產業最近開始研議新戰機是否出口至澳洲等國。

澳洲與美國、英國之間有安保合作關係「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），因此與日英義容易合作。AUKUS也向日本探詢有關與新戰機連動的無人機的共同研究，這些國家合作的空間很大。

對日本而言，澳洲是「準同盟國」，是日本自衛隊警備維護他國艦艇等的「武器等防護」的對象。鑑於中國加強海洋行動，日本期待與澳洲進行更堅固且長期的國防合作。

澳洲以外的國家也對日英義共同開發的新世代戰機頗為關注。日本政府於今年2月向友好國印度探詢引進新戰機意願。日本將友好國印度視為近準同盟國，將與印度簽署軍方融通物資的「物品勞務相互提供協定」（ACSA）等。

日印關係以日美澳印組成的四方安全對話（Quad）為主。日本防衛省（相當於國防部）幹部表示，「外交意味濃厚的Quad須加強安全保障關係」。

英國也正考慮讓加拿大參與新戰機的開發計畫。此外，沙烏地阿拉伯也正考慮以「夥伴」國的立場採購機材、提撥開發資金。沙烏地阿拉伯希望盡可能參與新戰機開發計畫。

報導說，澳洲、印度、加拿大、沙國等之所以對新戰機感興趣，可能與美國川普（Donald Trump）政府上台有關。這些國家對於今後美國是否持續參與世界的安全保障體制，心懷不安。如果發生萬一，需要找對策的話，有必要找美國以外的國家合作。

就日英義來看，戰機出口處擴大的話，連帶地擁有共同裝備的同志國將增加。零組件等的融通也將更方便，跨地區的防衛力、嚇阻力可望提升。

戰機製造架數每增一架，製造單價就可降低。新世代戰機的製造若要損益平衡的話，估需約500架左右。