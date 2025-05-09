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新任美國駐巴拿馬大使：推動將中國大陸視為共同威脅

中央社／ 台北9日電

路透社報導，新任美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉8日表示，會加強與巴拿馬的關係，並會推動將中國視為共同威脅。他的首要任務是加強與巴拿馬合作，以對抗在該地區的有害影響，例如來自中國的有害影響。

路透社8日的報導表示，美國和巴拿馬的緊張關係升級之際，卡布瑞拉（Kevin Cabrera）4月抵達巴拿馬。卡布瑞拉表示，「無論對巴拿馬還是對西半球而言，中國都不是一個好的盟友。」

他又指，美巴兩國將在毒品走私問題上合作，並加強巴拿馬運河的安全。

報導表示，8日晚些時間，中國駐巴拿馬大使館反駁上述言論，稱是「違背基本事實」，並指巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）否認中國介入巴拿馬運河。

中國駐巴拿馬大使館發言人表示，中國與巴拿馬在一帶一路的合作帶來豐碩成果，並指中國有關當局正依法進行反壟斷審查，完全符合國際慣例。

川普多次表示要奪回巴拿馬運河，令美國、中國、巴拿馬政府及香港長和集團陷入一場政治角力中。

香港長和集團3月初公布，將43個海外港口的業務售予美國貝萊德（BlackRock）牽頭的財團，包括巴拿馬運河2個港口。中國多次批評這宗交易，中國國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人曾表示，將依法審查交易。

其後有報導指這宗交易的買方考慮將2個巴拿馬港口從交易中剝離，先收購餘下41個港口。不過，中國國家市場監督管理總局表示，交易各方不得採取任何方式規避反壟斷審查。

外媒4月初報導，巴拿馬正對涉嫌違反公共行政、損害國家利益的罪行展開調查，而事件與長和集團子公司巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）續約有關。

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