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日本頻傳「無差別」攻擊…日男大阪持刀傷人 被捕稱不認識受害人

中央社／ 東京9日專電
日本大阪阿倍野區一處公寓今天中午發生持刀傷人事件，1名30多歲男子遭人持刀襲擊。警方以殺人未遂嫌疑逮捕涉嫌行凶的34歲男子，正在調查事發詳情。圖／AI生成
日本大阪阿倍野區一處公寓今天中午發生持刀傷人事件，1名30多歲男子遭人持刀襲擊。警方以殺人未遂嫌疑逮捕涉嫌行凶的34歲男子，正在調查事發詳情。圖／AI生成

日本大阪阿倍野區一處公寓今天中午發生持刀傷人事件，1名30多歲男子遭人持刀襲擊，頭部受傷送醫，所幸沒有生命危險。警方以殺人未遂嫌疑逮捕涉嫌行凶的34歲男子，正在調查事發詳情。嫌犯供稱不認識受害男子。

日本放送協會（NHK）、朝日電視台報導，警方今天中午過後接獲受害人報案稱「頭部受傷」，地點在阿倍野區王子町一處公寓，距離大阪地鐵御堂筋線昭和町站以西約600公尺。

受害男子當時正在公寓1樓附近工作，突然遭到據信為公寓住戶的34歲男子持刀攻擊。受害男子自己報案，隨後被送往醫院，判斷為輕傷。

警方在公寓附近將犯案男子以殺人未遂嫌疑緊急逮捕。據悉，嫌犯接受警方調查時供稱，「我揍了一個不認識的男人，然後拿家裡的菜刀砍了他的頭。我也不清楚當時是不是真的想要殺他。」

警方目前正在調查兩人是否相識，過去是否有糾紛。

日本近來發生多起攻擊陌生人的「無差別」攻擊事件。5月1日，28歲男子矢澤勇希在大阪開車衝撞小學生，造成7名小學生受傷。5月7日，43歲男子戶田佳孝在東京地鐵南北線「東大前站」持刀砍人，造成2人受傷。

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