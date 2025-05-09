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索羅門總理不信任案延後 澳專家：中國因素仍應關注

中央社／ 雪梨9日專電

索羅門群島國會原訂週二對總理馬內列進行不信任投票，但當天有關表決事宜未列入國會議程。澳洲智庫專家、前澳洲外交官索拉向中央社指出，預料馬內列今年將會持續遭遇政治對手發動的各項挑戰，中國也樂見馬內列被趕下台。

紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand，RNZ）4月28日報導，現任索羅門群島國會議員、前總理里諾（Gordon Darcy Lilo）提出針對馬內列（JeremiahManele）進行不信任投票議案。

消息傳出後，近日持續成為澳洲及紐西蘭輿論焦點。但到了週二（6日），即原訂不信任投票表決當天，有關議案被延後處理；對此，澳、紐媒體指事件反映馬內列政權暫時穩固。

現任澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（LowyInstitute）太平洋島國研究計畫（Pacific IslandsProgram）主任、曾派駐索羅門群島的前澳洲外交官索拉（Mihai Sora）接受中央社電話訪問時提醒，馬內列在國內面對的眾多政治對手，並不會因為這次不信任投票暫緩而放棄醞釀下一波攻勢。

索拉說：「前總理里諾、前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）、反對派的台柱馬修威爾（Matthew Wale），還有肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）等；他們有些是曾經當過總理，他們都是有意爭奪總理職位的。」索拉指出，各黨派之間的競合情況，對當地政局有決定性影響。

相較於前任蘇嘉瓦瑞在外交上的親中路線，國際媒體指馬內列與澳洲關係較好，近日的不信任議案是涉及中國因素的問題，也引起輿論關注。索拉認為，沒有證據顯示中國在幕後推動這一波不信任案動議；不過，中國可能樂見馬內列被趕下台。

索拉解釋：「姑且不論他們（中國）是否涉入其中，我不願臆測。不過，如果馬內列被替換成一個可能回到之前蘇嘉瓦瑞路線的人，例如讓澳洲與索羅門群島的交流受阻，並且讓索羅門更樂於接受中國援助，那麼將肯定會是符合中國利益的。」

索拉強調，必須要注意馬內列遭遇政敵挑戰的時間點；由於索羅門群島是今年9月「太平洋島國論壇領導人會議」（Pacific Islands Forum Leaders Meeting）的主辦國，對中國和親中勢力來說，索羅門群島政府的外交路線就成了迫切議題。

索拉說：「上一次去年8月的太平洋島國論壇領導人會議，當時有關台灣參與會議的問題就成為了各方關注焦點，當地的中國高級外交代表也因為會議公報中提到台灣一事而暴怒。」

索拉解釋，作為主辦國的索羅門群島，對今年「太平洋島國論壇領導人會議」的議程有著高度影響力。他說：「索羅門群島甚至無需官方表態，而是實際上透過發放簽證、如何組織會議等方式，就能控制哪些人可以參加會議。」

索拉相信，今年索羅門政局難免會成為中國關注焦點。他說：「台灣志在參與該論壇，要將台灣排除在此類會議之外，也是中國在太平洋地區的外交目標；至於各方是否能貫徹自己的外交政策，卻是取決於今年是誰擔任索羅門群島總理。」

澳洲 索羅門

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