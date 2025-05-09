快訊

NBA／愛德華上半場扭傷後續戰 灰狼輕取勇士系列賽扳平

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩監督飛彈試射 強調核武戰備重要性

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。(美聯社) 美聯社
北韓領導人金正恩。(美聯社) 美聯社

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩昨天監督短程彈道飛彈與遠程火砲試射，同時強調國家核武戰備的重要性。

路透社報導，北韓中央通信社（KCNA）指出，這次測試還包括檢驗「核觸發」（nuclear trigger）系統運作可靠性，意在面對敏感的區域軍事氛圍，確保快速反應的能力。

南韓與日本昨天報告指出，北韓在東海岸發射多枚彈道飛彈，據信這是對已部署的短程飛彈進行性能測試。

北韓中央通信社稱，這次測試動用600毫米多管火箭發射系統與火星-11型（Hwasong-11）戰術彈道飛彈。

火星-11型在國際稱為KN-23，是北韓一系列的短程彈道飛彈，烏克蘭與西方官員稱這些飛彈正供應給俄羅斯打擊烏克蘭。

北韓中央通信社表示，在飛彈發射前，北韓對其核防禦系統進行檢驗，北韓稱之為「核觸發」系統。

北韓中央通信社稱，「金正恩表示，持續完善核武經常性戰鬥準備，對於遏制與面對戰爭至關重要」。

「金正恩說，北韓應持續穩定提升遠程精準打擊能力與武器系統的效率。」

南韓軍官與分析人士表示，昨天的飛彈試射可能是為測試短程飛彈的性能，並可能將其升級以供應出口。

北韓 彈道飛彈 金正恩

延伸閱讀

同擁核武印巴爆20年最嚴重交火 至少31死 川普稱「糟糕」

金正恩視察北韓軍火工廠 讚砲彈生產「提升4倍」

開戰倒數？印度最快24小時動武 巴基斯坦警告1情況恐祭出核武

北韓首度證實 金正恩下令出兵助俄羅斯攻烏克蘭

相關新聞

川普經濟政策意外減少碳排放 但氣候學者卻開心不起來

美國總統川普沒什麼興趣打擊氣候變遷，還致力於加速開採石油和天然氣，但他的經濟政策可能無意間減少溫室氣體排放。儘管如此，關注氣候議題的學者卻不開心。...

無聲情報戰 史丹佛校刊揭中共特務冒充學生情蒐手法

史丹佛校刊訪問多名教職員、學生和中國專家後，昨天刊出調查長文指出，中共特務冒充學生，鎖定研究中國相關主題的女性。一開始看...

金正恩監督飛彈試射 強調核武戰備重要性

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩昨天監督短程彈道飛彈與遠程火砲試射，同時強調國家核武戰備的重要性

明求和平暗較量 俄烏「停火之爭」背後的全球博弈盤算

有句廣告詞說，人生，動，不動，都在競爭。在外交詞彙中，「停火戰爭」（ceasefire war）看似矛盾，卻真實映照了權力博弈的雙面性，準確描述了當前俄烏衝突的微妙現實。即便名為停戰，戰場上的較量仍舊激烈進行。這種表面和平、暗潮洶湧的局勢，反映俄羅斯與烏克蘭各自的盤算。

人權有進步 瓜地馬拉自美洲國家組織「黑名單」除名

美洲國家組織（OAS）所屬的獨立機構美洲人權委員會（IACHR）8日發布最新報告，宣布將瓜地馬拉從嚴重侵害人權的「黑名單...

日本專家建言去美化 台灣與中國加入CPTPP有戰略價值

面對美國川普政府帶起的貿易保護主義風潮，歐洲等許多國家已將「降低對美依賴」列為重要戰略，日本也積極推動擴大自由貿易圈，日本前外交官直接點名，若能讓台灣與中國大陸同時加入「全面與進步跨太平洋夥伴協定」（CPTPP），有助提升整體區域經濟的韌性與活力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。