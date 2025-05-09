快訊

汐止到基隆大誤點影響27列、735分 旅客怨：月台改來改去

高雄日本人氣飯糰店租約風波 里長證實：將提前解約搬遷

新台幣暴衝掀去美元化風潮 揭開反向亞洲貨幣危機序幕

新教宗名號為何選擇「良」？宗教學者從上一位同名教宗找端倪

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
天主教新教宗良十四世8在梵蒂岡聖伯多祿大教堂的陽台發表「致全城與全球」文告。路透
天主教新教宗良十四世8在梵蒂岡聖伯多祿大教堂的陽台發表「致全城與全球」文告。路透

天主教樞機主教團在教廷時間8日下午選出69歲的美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）為第267任教宗，而他選擇了「良」（Leo）為自己的名號，是為「良十四世」（Leo XIV）。紐約郵報報導，此舉可能表明新任教宗致力於關注社會問題的跡象。

上一位選擇「良」此一名號的教宗是在一個多世紀以前，即1878年至1903年間領導天主教會的教宗良十三世（Leo XIII）。良十三世以專注於天主教社會訓導（Catholic social teachings）的教宗而為人們所銘記，並以1891年頒布《新事通諭》（Rerum Novarum）而聞名。

報導指出，具有開創性的《新事通諭》反思工業革命初期的工人權利和資本主義。許多人推測，良十四世的選擇可能就是致敬良十三世。

曼哈頓學院（Manhattan University）宗教研究系主任因佩拉托里-李伊（Natalia Imperatori-Lee）表示，「我認為，這位教宗透過選擇這個名號，表達對於社會正義的看法，這將是優先事項」。

因佩拉托里-李伊補充道，「我想，當他們選出一位美國人時，我們很多人心中都感到疑惑，然後他選擇教宗良十四世的名號。對我來說，這確實意味著，他將繼續良十三世的任務」。

代頓大學（University of Dayton）宗教研究榮休教授道爾（Dennis Doyle）告訴CBS新聞，教宗選擇的名字「指示了新教宗的某種精神、方向和願景」。他說，「你首先會查詢的事情是，哪些教宗過去使用過這個名號？這會透露出新教宗想要採取方向的跡象」。

在選擇「良」的名號上，道爾也表示，這可能表明良十四世教宗對於「在當今世界推廣天主教社會訓導」感興趣。道爾說，「如果認真對待，或許天主教社會訓導可以成為幫助克服兩極化的工具」。

教宗 梵蒂岡 美國

延伸閱讀

天主教新教宗誕生 嘉義教區主教浦英雄：跌破大家眼鏡

新教宗「良14世」亮相 首位美國籍教宗

力挺方濟各、不搶鎂光燈 美籍普瑞弗斯特當選教宗

天主教教宗良十四世首場講話 籲世人「搭起橋樑」

相關新聞

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

天主教樞機團於教廷時間8日選出新任教宗——美籍的良14世（Pope Leo XIV），一項看似輕鬆卻備受關注的話題，正橫...

新教宗名號為何選擇「良」？宗教學者從上一位同名教宗找端倪

天主教樞機主教團在教廷時間8日下午選出69歲的美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）為第267任教宗，...

尷尬！川普剛喊「無比榮耀」 美籍新教宗遭爆曾轉發反川貼文

梵蒂岡教廷8日選出首位美國籍天主教教宗普瑞弗斯特（Robert Prevost），名號是「良十四世」（Leo XIV），...

天主教新教宗誕生 嘉義教區主教浦英雄：跌破大家眼鏡

天主教69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選新任教宗，是歷來首位來自美國的教宗，名號良十四世。嘉義教區主教浦英雄說，普雷沃斯特...

駐教廷大使：新教宗清楚台灣中國不同 台梵關係正面

美國籍樞機主教普瑞弗斯特昨晚當選新教宗，駐教廷大使李世明回憶，他過去與普瑞弗斯特互動時，對方很清楚民主台灣跟共產中國的分...

美籍教宗誕生寫歷史 良十四世通曉多語、以勤勉著稱

美國籍普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選新教宗，美國各界紛表祝賀。據美國「國家天主教記者報」，他全球歷練豐富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。