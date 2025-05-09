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中俄戰略穩定聲明：核武國家緊張升級 到了面臨直接軍事衝突地步

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中俄在全球戰略穩定聯合聲明中指出，核武國家緊張關係升級，甚至到了面臨直接軍事衝突的地步。圖為美國「哨兵」洲際彈道飛彈發射想像圖。(取自美國空軍網站)
中俄在全球戰略穩定聯合聲明中指出，核武國家緊張關係升級，甚至到了面臨直接軍事衝突的地步。圖為美國「哨兵」洲際彈道飛彈發射想像圖。(取自美國空軍網站)

大陸國家主席習近平在莫斯科與俄羅斯總統普丁昨會談後，除簽簽發表兩國深化戰略夥伴關係的聯合聲明，另亦簽署並發表兩國「關於全球戰略穩定的聯合聲明」。中俄指出，核武國家緊張關係升級，甚至到了面臨直接軍事衝突的地步。聲明並譴責「某些核武國家在其他核武國家週邊敏感地區建立或擴大常設軍事基地，炫耀軍事實力」。成為最亟待消除的戰略風險之一。

聲明稱，核武國家對國際安全和全球戰略穩定負有特殊責任，應摒棄冷戰思維和零和博弈，並放棄採取引發戰略風險的措施。應透過平等對話和相互尊重的磋商解決關切，增進信任水平，避免危險誤判。

它稱，遺憾的是，並非所有核武國家都奉行上述立場。雙方關切地指出，核武國家緊張關係升級，甚至到了面臨直接軍事衝突的地步，戰略領域的問題和挑戰層出不窮，核衝突的風險上升。

聲明說，某些核武國家在其他核武國家週邊敏感地區建立或擴大常設軍事基地，炫耀軍事實力，進行武力施壓，或實施威脅他國核心安全利益的敵對行為，成為最亟待消除的戰略風險之一。

聲明指出，某些核武國家在境外部署陸基中短程飛彈的計畫和行動令人關切。相關飛彈飛行時間短、覆蓋面廣，且針對其他核武國家境內目標。同時，某些軍事聯盟和同盟內的核武國家以及非核武國家以尋求「深度精確打擊」、「殺傷鏈」、「提升反擊能力」等為藉口，加速研發、採購、部署遠程飛彈及類似系統。雙方對此種破壞地區穩定與全球安全的挑釁行為表示強烈譴責。

聲明譴責日前宣布實施的「美國金穹（曾為'鐵穹'）」計畫對戰略穩定造成嚴重破壞。該計畫全盤、徹底否定了戰略進攻性武器與戰略防禦性武器之間不可分割這項維護全球戰略穩定的核心原則。聲明並稱，「美國金穹」計畫公然提出大幅增加外空作戰手段，包括研發、部署軌道攔截系統，將外空武器化並使之成為武裝對抗場所，導致局勢雪上加霜。

聲明稱，中俄雙方反對個別國家將外空用於武裝對抗的企圖，反對開展旨在取得軍事優勢和將外空界定並用於「作戰疆域」的安全政策和活動。雙方贊同在全球範圍內推行不首先在外空部署武器的國際倡議/政治承諾。

聲明說，某些核武國家採取挑釁行徑，對其他核武國家造成安全威脅，尤其是在有關軍事聯盟和同盟框架下進一步推進所謂「延伸威懾」和「核武共享」安排，同無核武國家盟友開展所謂「聯合」行動，使用前沿部署的核武和（或）其他核武，啟用其盟友境內基地、盟友自有的常規力量和裝備，包括更先進的飛彈和反導武器，這極易引發地區和全球軍備競賽，推高緊張局勢。

它指出，個別核武國家在其盟友支持下，全面實施上述設想和軍事技術理念，顯然是要削弱其他核武國家戰略威懾力的可靠性和有效性，最終達到「絕對戰略安全」的企圖。這從根本上違背維持戰略平衡的基本邏輯。結果是，核武國家乃至整個國際社會面臨全球戰略穩定遭到直接破壞、軍備競賽和衝突風險加劇的多重威脅。此外，這樣的政策也將嚴重影響核導領域維持可預測性的努力，並使核武軍控和核裁軍倡議的推進舉步維艱。

俄羅斯 冷戰 核武 美國 風險 飛彈

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