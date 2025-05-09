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人權有進步 瓜地馬拉自美洲國家組織「黑名單」除名

中央社／ 瓜地馬拉市8日專電

美洲國家組織（OAS）所屬的獨立機構美洲人權委員會（IACHR）8日發布最新報告，宣布將瓜地馬拉從嚴重侵害人權的「黑名單」國家中除名。

這也顯示瓜地馬拉總統阿雷巴洛（BernardoArevalo）自去年一月上任後，瓜國在民主制度和人權保護上已經有顯著的改善。但是，美洲人權委員會報告中仍然警告，瓜地馬拉民主制度依舊面臨挑戰。

美洲人權委員會副主席波查克（Andrea Pochak）指出，瓜地馬拉之所以在2024年度報告中被移出黑名單，部分原因在於總統阿雷巴洛領導的新政府，展現出比以往政權更開放的態度，並且允許人權委員會觀察團進入瓜國國內視察。波查克表示，當一個國家展現出對話與合作的意願時，人權委員會也相應做出正面回應。

不過波查克強調，將瓜地馬拉從黑名單除名的措施，並不代表情勢已經獲得解決，因為瓜國在民主議題上，仍存在「嚴重的結構性問題」。

與瓜地馬拉不同的是，由總統奧蒂嘉（DanielOrtega）獨裁政權領導的尼加拉瓜，仍然穩坐黑名單中，而且與古巴和委內瑞拉並列。報告中嚴厲批評，尼加拉瓜奧蒂嘉政權，肆意打壓異議人士、任意逮捕，尼國司法體系也完全屈從於政治權力。美洲人權委員會警告，尼加拉瓜正處於「完全缺乏司法公正」的狀態，人民基本自由被嚴重侵害。

至於古巴在民主上沒有任何的改善進展，美洲人權委員會強調，古巴政府應停止非法拘禁，並且尊重人民的基本權利。至於委內瑞拉則是因2024年7月28日舉行的選舉受到嚴厲批評，報告指出該選舉存在嚴重舞弊情況，破壞了憲政秩序。

至於包括秘魯和巴西、薩爾瓦多與墨西哥等，也因為司法不公，犯罪者沒有受到應有懲罰以及司法獨立性不足，被列為「密切觀察名單」，

美洲人權委員會指出，2024年度該組織收到了超過2800份的請願書，並且對其中323起涉及侵害人權案件，啟動了訴訟程序，希望能提供更及時的司法救助，並且加強該地區的人權保護。

就整體而言，美洲人權委員會認為，該區域國家在性別平等、原住民和老年人的權益保護和促進上有積極的發展；但是在司法獨立、民主機制、對民權人士的迫害、移民政策以及軍警過度使用暴力問題上，卻明顯倒退。

人權 司法 瓜地馬拉

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