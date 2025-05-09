駐教廷大使：新教宗清楚台灣中國不同 台梵關係正面

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中央社／ 梵蒂岡9日專電
美國籍樞機主教普瑞弗斯特（右）8日當選新教宗，駐教廷大使李世明（左）曾在普瑞弗斯特2023年9月30日樞機主教晉升典禮後，與其握手道賀。（李世明提供） 中央社
美國籍樞機主教普瑞弗斯特（右）8日當選新教宗，駐教廷大使李世明（左）曾在普瑞弗斯特2023年9月30日樞機主教晉升典禮後，與其握手道賀。（李世明提供） 中央社

美國籍樞機主教普瑞弗斯特昨晚當選新教宗，駐教廷大使李世明回憶，他過去與普瑞弗斯特互動時，對方很清楚民主台灣跟共產中國的分別，讓他印象深刻，相信未來台梵關係會有更好發展。

李世明今天搭機回台卸任退休，他出發前一晚適逢新教宗選出的歷史時刻，他接受中央社專訪表示，普瑞弗斯特（Robert Prevost）2023年9月30日晉升樞機主教典禮後，他曾特別去向普瑞弗斯特握手致賀，表達來自台灣的祝福。

李世明回憶，互動中讓他印象最深刻的是，當他介紹自己來自台灣，普瑞弗斯特馬上表示知道台灣，也能夠很清楚分辨民主台灣跟共產中國的分別，普瑞弗斯特並回應感謝台灣的致賀。

對於新教宗領導下的台梵關係展望，李世明分析，教廷對中國一貫立場是發揚宗教自由，教廷跟中國在2018年簽署主教任命協議，主要著眼點除了確立教宗在中國的領袖地位，也希望藉此促進中國天主教信仰自由，盼中國信徒能過正常信仰生活。

李世明表示，但從最近趨勢看來，中國更注重發展國家主席習近平的「宗教中國化政策」 ，此一政策導致中國保守派、自由派對於梵中協議產生歧見。

他坦言，已故教宗方濟各是過去幾任教宗當中，對中國最抱持幻想的教宗，但中國在方濟各喪禮表現得非常冷淡，沒有同意任何中國主教參加喪禮，這也引起了天主教會內的質疑聲浪。

李世明曾擔任駐阿根廷代表，在當時認識阿根廷籍的前教宗方濟各，方濟各月前逝世，李世明今天離任搭機返台退休，結束近10年派駐教廷的任務。

李世明表示，新任駐教廷大使賀忠義在新教宗當選之際上任，是很好的時機安排，賀忠義對美國事務很了解，新教宗是美國籍，相信未來台梵關係一定會有更好的發展。

教宗 教廷 方濟各

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