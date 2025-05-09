新教宗良14世亮相 首位美國籍教宗

天主教樞機主教們在教廷時間8日下午選出新教宗，出生於芝加哥的69歲樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）成為天主教第267任領袖，是史上第一位美國籍教宗。

他隨後走上聖伯多祿大教堂陽台，向世人展示自己的風采。他將被稱為「良14世」(Leo XIV)。

普瑞弗斯特先前就被看好。兩年前，教宗方濟各選擇他擔任教廷主教部部長，讓他肩負推選下一代主教的任務。他在秘魯擔任傳教士多年，之後成為秘魯總主教，還是拉丁美洲宗座委員會領導人。

133位樞機主教7日開始在梵蒂岡進行教宗選舉祕密會議，8日下午（台灣時間9日凌晨零點10分左右）西斯汀教堂煙囪冒出白煙，顯示選出新教宗。聖伯多祿大教堂的鐘聲響起，歡迎新教宗當選的消息。聖伯多祿廣場上的人群爆出熱烈的掌聲。

經過7日的一輪投票和8日上午兩輪投票，西斯汀教堂煙囪均冒出黑煙，直到8日下午才冒出白煙，顯示已有一位樞機主教獲得三分之二以上票數，當選新教宗。

前教宗本篤16世和方濟各都是在祕密會議第二天選出，但都是在下午投票時段。本篤16世歷經四輪，方濟各則是五輪投票。

義大利樞機主教維爾薩爾迪表示，樞機主教們這回僅用四輪投票就選出新教宗，這是「教會團結的明顯標誌」。

本篤16世的前任教宗若望保祿二世在1978年祕密會議第三天、第八輪投票中選出。