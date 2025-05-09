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新教宗「良14世」聖伯多祿大教堂陽台亮相 史上首位美國籍教宗

新教宗良14世亮相 首位美國籍教宗

聯合報／ 國際中心／即時報導
天主教教宗「良14世」8日現身聖伯多祿大教堂陽台。路透
天主教教宗「良14世」8日現身聖伯多祿大教堂陽台。路透

天主教樞機主教們在教廷時間8日下午選出新教宗，出生於芝加哥的69歲樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）成為天主教第267任領袖，是史上第一位美國籍教宗。

他隨後走上聖伯多祿大教堂陽台，向世人展示自己的風采。他將被稱為「良14世」(Leo XIV)。

普瑞弗斯特先前就被看好。兩年前，教宗方濟各選擇他擔任教廷主教部部長，讓他肩負推選下一代主教的任務。他在秘魯擔任傳教士多年，之後成為秘魯總主教，還是拉丁美洲宗座委員會領導人。

133位樞機主教7日開始在梵蒂岡進行教宗選舉祕密會議，8日下午（台灣時間9日凌晨零點10分左右）西斯汀教堂煙囪冒出白煙，顯示選出新教宗。聖伯多祿大教堂的鐘聲響起，歡迎新教宗當選的消息。聖伯多祿廣場上的人群爆出熱烈的掌聲。

經過7日的一輪投票和8日上午兩輪投票，西斯汀教堂煙囪均冒出黑煙，直到8日下午才冒出白煙，顯示已有一位樞機主教獲得三分之二以上票數，當選新教宗。

前教宗本篤16世和方濟各都是在祕密會議第二天選出，但都是在下午投票時段。本篤16世歷經四輪，方濟各則是五輪投票。

義大利樞機主教維爾薩爾迪表示，樞機主教們這回僅用四輪投票就選出新教宗，這是「教會團結的明顯標誌」。

本篤16世的前任教宗若望保祿二世在1978年祕密會議第三天、第八輪投票中選出。

梵蒂岡西斯汀教堂的煙囪在台灣時間九日凌晨零點十分左右升起白煙，顯示樞機主教們已在秘密會議選出新教宗。（路透）
梵蒂岡西斯汀教堂的煙囪在台灣時間九日凌晨零點十分左右升起白煙，顯示樞機主教們已在秘密會議選出新教宗。（路透）

教宗 教廷 梵蒂岡

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