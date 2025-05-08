波羅的海國家關閉領空 斯洛伐克總理赴俄需新路線

（德國之聲中文網）斯洛伐克總理菲佐去年12月曾在克里姆林宮與普亭會晤。他也是唯一一位計劃出席莫斯科5月9日慶祝活動的歐盟國家領導人。俄羅斯將舉行閱兵式，有20餘名外國政要參加，包括中國國家主席習近平。

立陶宛總統瑙塞達週三表示，該國針對菲佐以及塞爾維亞總統武契奇前往莫斯科的飛機關閉了領空。塞爾維亞不是歐盟成員國。

目前，俄羅斯與歐洲之間的航班通常使用立陶宛領空。2021年，一架瑞安航空（Ryanair）飛機遭白俄羅斯戰機攔截迫降。此後，作為對明斯克的懲治措施，歐洲航空公司被告知避免使用白俄羅斯這一較短的路線。

另一較短的路線——烏克蘭空域，則因俄羅斯入侵而自2022年關閉。

拉脫維亞外交部表示，不會允許任何前往莫斯科閱兵式的飛機過境。不過，該國外交部並未點名斯洛伐克領導人。愛沙尼亞則表示，並未收到過境的相關問詢。

但菲佐在臉書表示：「愛沙尼亞告知我們，不會允許我們過境，儘管斯洛伐克政府飛機擁有全年使用愛沙尼亞空域的許可。」

他說：「這令我們的行程極為複雜，因為我們無法明天（5月8日）晚上在莫斯科參加約好的（活動）。」

菲佐也計劃在莫斯科出席雙邊會晤，並參加一個敬獻花圈儀式。

菲佐前往莫斯科的計劃凸顯他有意與布魯塞爾唱反調。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯本週敦促歐盟各國領導人不要出席俄羅斯的軍事慶典。卡拉斯曾任愛沙尼亞總理。

斯洛伐克嚴重依賴俄羅斯的天然氣供應。自2023年菲佐再任總理以來，改變該國外交政策。批評者稱，其政策令該國過於靠近莫斯科。

（路透社）

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