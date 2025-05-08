德國總統：反對俄羅斯的歷史謊言

（德國之聲中文網）德國總統施泰因邁爾周四（5月8日）批評俄羅斯在烏克蘭戰爭中散布「歷史謊言」。

當天，柏林紀念歐洲二戰結束80周年，施泰因邁爾在柏林議會發表講話時，對盟軍士兵和抵抗運動表示感謝，稱他們「以全部力量、付出巨大犧牲」打敗了納粹德國。

他還贊揚了蘇聯紅軍——其中俄烏士兵並肩作戰——在擊敗納粹中的作用，並指出蘇聯紅軍曾解放了納粹佔領下波蘭的奧斯維辛集中營。

「我們不會忘記這一點，」施泰因邁爾在德國聯邦議會莊嚴的紀念活動中說道。這一天是納粹德國向盟軍無條件投降的80周年紀念日。

「但也正因為如此，我們堅決反對克裡姆林宮今天的歷史謊言。」

俄羅斯將其三年對烏克蘭的進攻描述為對「新納粹」的鬥爭，並借用自己的二戰遺產為戰爭辯護。

但施泰因邁爾說：「對烏克蘭的戰爭，並不是對抗法西斯主義鬥爭的延續。」

他說：「普亭的侵略戰爭，他對一個自由、民主國家的攻擊，與二戰中對抗納粹暴政的鬥爭毫無共同之處。」

烏克蘭和西方盟國，以及獨立專家，都普遍拒絕接受莫斯科的說辭。

德國一直是基輔對抗莫斯科侵略的重要支持者。俄羅斯駐柏林大使沒有受邀參加周四的紀念活動。這一天在柏林是公共假日。

烏克蘭總統澤倫斯基周四強調了烏克蘭在解放歐洲擺脫納粹統治中的作用。

澤倫斯基在基輔拍攝的影片講話中說，戰爭中有800萬烏克蘭人喪生。他還將他們爭取自由的鬥爭與當前烏克蘭反抗俄羅斯的戰爭相提並論。

澤倫斯基表示，如果俄羅斯不改變，將需要「去納粹化和去軍事化」，他使用了普亭常用來描繪基輔政府的措辭。

烏克蘭指責莫斯科濫用蘇聯在二戰中戰勝納粹德國的勝利。

一場大型閱兵儀式計劃於5月9日在莫斯科舉行，這一天在俄羅斯被稱為勝利日。

據估計，二戰期間蘇聯損失了2700萬人的生命。

（法新社、德新社）

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