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寮國國家主席確診COVID-19 取消赴俄勝利日活動

中央社／ 河內8日專電

寮國人民革命黨中央總書記、寮國國家主席宋倫西索李斯原定在9日「勝利日」之際訪問俄國，卻因為感染COVID-19，已經取消行程，並由寮國外長代為出席。

越南年輕人報（Tuoi Tre）引述俄羅斯塔斯社（TASS）消息指出，克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）表示，由於確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），宋倫西索李斯（ThonglounSisoulith）已取消9日訪問莫斯科的行程。

報導指出，雖然宋倫西索李斯無法前往，寮國仍派外交部長代為出席。

宋倫西索李斯原本是預計出席俄國「勝利日」閱兵的29位國家領導人之一，其他出席者還有中國國家主席習近平；此外，越共總書記蘇林（To Lam）與夫人吳芳璃（Ngo Phuong Ly）近日也將到訪俄國參加「勝利日」80週年紀念活動。

除了宋倫西索李斯外，印度總理莫迪（NarendraModi）也宣布不出席俄國「勝利日」活動，主因印度與巴基斯坦之間的緊張升級，但新德里仍會派出高級代表團參加。

據俄羅斯媒體報導，「勝利日」的紅場閱兵將於當地時間9日上午10時開始，並將持續2小時。

蘇聯在二戰死難人數高達2700萬，最終逐出入侵的納粹德軍，納粹德國無條件投降於1945年5月8日晚間11時1分正式生效，由於當時莫斯科已是5月9日，因此蘇聯訂5月9日為「勝利日」。

COVID-19 俄羅斯 確診 蘇聯 行程

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