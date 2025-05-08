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新教宗誕生要多久？外媒曝：3天7輪投票

中央社／ 梵蒂岡8日綜合外電報導

天主教樞機主教們在樞密會議第2天上午進行2輪投票後，西斯汀教堂煙囪冒出黑煙，顯示投票仍無結果。外媒整理，自20世紀開始以來，每次會議平均歷時3天和7輪投票選出新教宗

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，外界雖期待看見西斯汀教堂（Sistine Chapel）煙囪冒出象徵選出教宗的白煙，但113位樞機要在昨天和截至今天上午僅3輪投票中達成2/3多數、選出新教宗，似乎不太可能。

教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）和教宗方濟各（Pope Francis）雖然都是在樞密會議（Conclave）第2天投票中選出，但都是在下午投票時段。本篤十六世歷經4輪，方濟各則是5輪投票。

從過去的標準來看，本篤十六世和方濟各出線的速度都算快。

本篤十六世的前任教宗若望保祿二世（Pope JohnPaul II）則歷時較長，他是在1978年樞密會議第3天、第8輪投票中選出。

20世紀早期舉行的樞密會議教宗選舉則耗費較多時間。例如在1903年，教宗庇護十世（Pope Pius X）歷經5天投票表決才出線。1922年，教宗庇護十一世（Pius XI）也是樞密會議歷時5天投票選出。

根據英國廣播公司（BBC）統計，自20世紀開始以來，梵蒂岡總計舉行10次樞機主教樞密會議，每次會議平均歷時3天和7輪投票選出新教宗。

投票 教宗 方濟各 梵蒂岡

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