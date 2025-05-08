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川普稱「鞏固雙方邦誼」 將與英簽貿易協議
美國總統川普8日先是在自家社群平台上發文稱，這天對美國和英國來說，應該是「一個非常重要且激勵人心的日子」。不久後他又貼文，表示和英國之間的協議「全面且廣泛，將能長久鞏固美英之間的邦誼」，「因為我們彼此長久的歷史淵源和忠誠，很榮幸能以英國作為我們第一個宣布（的貿易協議）。還有其他許多協議，都已進入協商的重大階段，即將來臨！」
川普7日在Truth Social上預告，將於美東時間8日上午10:00（台灣8日晚間10:00），「與一個備受尊敬的大國代表」就一項重大貿易協議舉行記者會。隔天他便親自公布答案，英國就是第一個與美國簽定貿易協議的國家。
英國首相辦公室發言人8日稍早表示，首相將於稍晚介紹與美國貿易談判的最新情況。
英國金融市場8日的反應倒是相當微妙，英鎊兌美元先升後貶，稍早在亞洲午盤時一度升值0.5%，但漲勢未能延續，到倫敦午盤時回平盤狹幅波動；英國股市維持漲勢，但漲幅不如法、德股市。
英國央行（BOE）預定台灣8日晚間7:00左右公布利率決策，市場預期降息1碼至4.25%。
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