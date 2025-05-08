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共同面對「霸權霸凌」！普亭、習近平稱彼此「親愛的朋友」 強調將對抗新納粹主義

中央社／ 莫斯科8日綜合外電報導
俄國總統普亭今天告訴來訪的大陸國家主席習近平，俄中關係造福兩國，且不與其他國家對立。歐新社
俄國總統普亭今天告訴來訪的大陸國家主席習近平，俄中關係造福兩國，且不與其他國家對立。歐新社

俄國總統普亭今天告訴來訪的大陸國家主席習近平，俄中關係造福兩國，且不與其他國家對立。他還說，雙方盼共同捍衛二戰歷史真相、對抗新納粹主義，不容西方歪曲史實。

路透社報導，俄中領袖今天在莫斯科的克里姆林宮（Kremlin）富麗堂皇大廳會面，兩人於鏡頭前握手，稱呼對方為「親愛的朋友」，隨後進行會談。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）在會談開始時向習近平表示：「我們為兩國人民福祉發展兩國關係，並不針對任何國家。」

普亭指出：「與我們的大陸朋友一起，我們堅定捍衛歷史真相，保護戰爭年代的事件記憶，對抗現代形式的新納粹主義和軍國主義。」普亭這番話是在俄羅斯與烏克蘭戰爭進行3年、俄國社會出現前所未有軍事化的背景下發表。

習近平則讚揚，大陸與俄羅斯間的政治互信日益加深，務實合作關係也與日俱增。

習近平還談到，北京將與莫斯科並肩面對「霸權霸凌」。

他說，面對國際上單邊主義及霸權霸凌行為的逆流，大陸將與俄羅斯共同努力，承擔世界主要強權所肩負的特殊責任。

習近平昨天抵達俄羅斯，明天將出席蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國80週年的紀念活動。

俄羅斯 戰爭 普亭 納粹 習近平

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