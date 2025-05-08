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施暴還砸酒瓶！疑家長撂人鬧事 2日男闖東京小學釀5傷

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本2名男子今天上午闖入東京都立川市一間小學鬧事，造成5位教職員受傷，而這2人已被警方逮捕。調查相關人士透露，這2人是接到校內學童母親通知後而前來的熟人。

日本放送協會（NHK）報導，警方今天上午11時前獲報，有不明人士闖入立川市立第三小學。

東京都警視廳等單位說明，2名男子今天進入校舍2樓的教室向班導師施暴、朝地板砸酒瓶後，前往1樓的教職員辦公室打破玻璃等物。這2人年齡分別為40多歲與20多歲。

後來，這2人遭教職員制伏，且被趕來現場的警察以暴行罪嫌逮捕。

受傷的5位男性教職員，年齡介於30多歲至70多歲，初步研判都是傷勢輕微。事發當時2樓的教室也有學童在場，所幸沒有學童受傷。

調查相關人士指出，這間學校某學童的母親今天上午曾到校商量事情，不過未能解決，所以聯絡認識的男性後，這2人就到學校鬧事。

東京都警視廳正在調查詳細的事發經過。

小學 日本 東京

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