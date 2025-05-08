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訪俄重頭戲！習近平於克里姆林宮與普亭會面後 進行小範圍會談

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
俄羅斯總統普亭（右）在莫斯科克里姆林宮會見大陸國家主席習近平。 （法新社）
俄羅斯總統普亭（右）在莫斯科克里姆林宮會見大陸國家主席習近平。 （法新社）

訪問俄羅斯的大陸國家主席習近平，於當地時間8日上午，在莫斯科克里姆林宮出席俄羅斯總統普亭舉行的歡迎儀式後，二人隨即舉行小範圍會談。

俄羅斯衛星通訊社指，會晤時普亭感謝習近平決定與俄羅斯共同慶祝勝利80周年，並向習近平表示，準備再次對中國進行正式訪問，普亭也表示，習近平訪問莫斯科具有重大意義，「感謝您能像10年前上一個紀念日一樣，決定來訪，並與我們共同慶祝對我國而言十分神聖的偉大衛國戰爭勝利80周年。」

習近平則提到，在兩國首腦共同領導下，中俄兩國政治合作不斷加強。他回顧歷史，表示中俄以慘重損失贏得偉大勝利，為世界和平作出歷史性貢獻。「今天，面對世界上單邊主義和強權獨裁的惡劣潮流，中方願同俄方一道，以世界大國和聯合國常任理事國的身份，共擔使命、勇於擔當，捍衛二戰歷史真相。」

另外，習近平指，歷史和現實充分證明，不斷發展和深化中俄關係，是延續兩國人民百年友誼的必然要求，是實現兩國繁榮振興取得新成就的必然選擇。這符合維護國際公平正義、推動全球治理體系改革的時代要求。

普亭稱，俄中兩國發展關係是為了兩國人民的利益，而不是針對其他國家，「我們兩國人民在艱苦的戰爭歲月中結下的戰鬥兄弟情誼是現代俄中關係，全面戰略協作伙伴關係的根基之一。我們發展兩國關係是為造福兩國人民，而不是針對任何人。」

此行習近平乘坐專機，於7日晚上抵達莫斯科展開對俄訪問行程、並將出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。習近平在機場發表稱，中俄兩國作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，將堅定維護以聯合國為核心的國際體系，並堅決反對霸權主義和強權政治，踐行真正的多邊主義。

習近平專機抵達莫斯科伏努科沃專機機場時，由俄羅斯副總理戈利科娃等高級官員迎接。習近平7日抵俄後，8日雙方領導人在莫斯科會晤、將發表聯合聲明，共同舉行新聞發布會，並於非正式氛圍下進行茶敘交流。9日習近平將出席在紅場舉行的勝利日閱兵式，俄通社指，預計將有27位外國領導人出席此次紀念活動。

俄羅斯總統普亭（右）8日在克里姆林宮會談前的歡迎儀式上，與大陸國家主席習近平握手。（路透）
俄羅斯總統普亭（右）8日在克里姆林宮會談前的歡迎儀式上，與大陸國家主席習近平握手。（路透）

俄羅斯 習近平 關係

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