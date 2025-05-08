英美貿易協議穩了？英相辦公室「將提供最新資訊」
美國總統川普7日晚間在自家平台「真實社群」發文，預告美東時間8日上午10時將在白宮舉行記者會，宣布與一個備受敬重的大國達成貿易協議。紐約時報引述消息人士指出，將與美國達成協議的國家就是英國。
英國天空新聞報導，他們收到英國政府對於英美貿易協議的官方聲明，協議尚未正式被確認，可能會在稍後由英美兩國領袖分別確認，但協議似乎十拿九穩。一名英國首相辦公室發言人表示，首相施凱爾8日稍晚將親自提供協議進展最新資訊。
一名英國首相辦公室發言人說：「首相施凱爾將始終以英國的國家利益行事—為勞工、企業和家家戶戶著想。美國是我們在經濟和國家安全上必不可少的盟友。我們兩國間的談判和協議正在迅速推進，首相施凱爾將在今天稍晚提供最新資訊。」
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