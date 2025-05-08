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意圖提醒歐盟？習近平訪俄強調「兩國密切關係」

中央社／ 台北8日電
大陸國家主席習近平7日至10日對俄羅斯進行國是訪問，並將與俄羅斯總統普亭會談。（美聯社）
大陸國家主席習近平7日至10日對俄羅斯進行國是訪問，並將與俄羅斯總統普亭會談。（美聯社）

大陸國家主席習近平7日至10日對俄羅斯進行國是訪問，並將與俄羅斯總統普亭會談。此舉看在歐洲國家眼裡是「赤裸裸的提醒」，顯示中俄關係密切，且可能為大陸過去一段時間極力拉攏歐洲的行動蒙上陰影。

習近平今天抵達俄羅斯首都莫斯科，展開為期3天的訪問。據報導，習近平將與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在當地時間5月8日於克里姆林宮舉行會談，預計會後通過兩份聯合聲明，其中一份涉及進一步加強兩國關係，另一份則涉及全球戰略穩定問題。

紐約時報中文網報導，在美國對等關稅政策造成世界動盪之際，大陸試圖向世界推銷「大陸將是動盪時期裡維護全球穩定的力量」。然而，習近平與普亭一起出現在莫斯科，對於歐洲而言是「赤裸裸的提醒」，即「大陸與俄羅斯的關係變得相當密切，這種關係有朝一日可能對北約的東翼構成威脅」。

報導指出，大陸政府長期以來一直尋求將歐盟富裕國家從美國的影響下剝離。但人權問題引發的緊張關係、大陸電動汽車等產品大量湧入歐盟導致貿易失衡加劇、大陸持續向俄羅斯提供外交和經濟支持等因素，阻撓著這些努力。近期，由於川普政府對歐洲的態度，使跨大西洋聯盟產生裂痕，大陸意識到了一個機會，因此一直在試圖緩和與歐盟的關係。

習近平希望利用歐盟內部的分歧，即有些人將大陸視為威脅，也有些人將大陸視為重要的商業夥伴，試圖找到一種「高風險的外交平衡」。

不過，日前在北京舉行的慶祝歐盟與大陸建交50週年的招待會中，歐洲聯盟（EU）駐大陸大使庹堯誨（Jorge Toledo Albinana）稱「俄羅斯入侵烏克蘭，讓歐盟成員國肩負了沉重的壓力。歐盟將與烏克蘭站在一起，無論付出什麼代價，無論需要多長時間。」

儘管習近平想拉近與歐洲的關係，但他與普亭的關係仍是最重要的。他把俄羅斯視為制衡美國的關鍵力量，以及建立一個對西方主導地位持懷疑態度的替代世界秩序的重要夥伴。

卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment forInternational Peace）高級研究員加布耶夫（AlexanderGabuev）說，習近平與普亭並肩而站釋放出「三重訊號」，分別是「他擁有的政治籌碼」、「他押對了寶」以及「他的受眾將在大陸國內和全球南方國家」。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）大陸項目主任孫韻則分析，最重要的是向美國發出訊號，表明「中俄兩國有牢不可破的紐帶。過去幾個月有過一些疑慮和猜疑，尤其是在美國與俄羅斯進行直接接觸的時候」，然而現在美國為結束俄烏戰爭並達成和平協議的努力陷入僵局，「有更多東西可以激勵中俄展現兩國結盟牢不可破的形象。」

在過去10年裡，習近平與普亭會面數十次並頻繁強調兩國關係穩定、持久且具有長期性。在川普試圖與莫斯科和解，同時對大陸發動貿易戰的時候，展現與俄羅斯的團結對大陸至關重要。

俄羅斯 歐盟 美國 習近平 關係

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