緬甸強震震垮泰國審計大樓 30名工程師簽名為偽造

緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震,造成曼谷審計大樓瞬間崩塌。泰國特別調查局調查承建商「中鐵十局」泰國分公司涉嫌的掛名行為時,發現審計大樓文件上有30個偽造的工程師簽名。

「曼谷郵報」(Bangkok Post)報導,泰國特別調查局(Department of Special Investigation)5日召開會議,檢視對中鐵十局泰國分公司掛名案的調查進度。中鐵十局泰國分公司是倒塌的審計大樓承建商之一。

調查人員發現,有30人說他們的簽名被偽造成監造人,只有8人確認他們的簽名屬實。

由於已經取得重大調查結果,泰國特別調查局局長、警察少將于沙納(Yutthana Praedam)安排今天舉行後續會議,規劃將本案轉交檢方偵辦的時間表,以與第一批嫌疑人的羈押時間相符。首批嫌疑人包括3名泰國人掛名代理人與中鐵十局的中國股東張傳令(Zhang Chuanling)。

特別調查局透露,據稱身分遭冒用的工程師的證詞及施工現場的證據為本案關鍵。

特別調查局也在調查是否有違反「政府機關投標犯罪相關法」(Act Concerning Offences Relating to theSubmission of Bids to Government Agencies)的行為,尤其是關於工程投標以及PKW合資企業在監督施工方面的角色。

結構工程專家已受邀提供意見。工程公司3117 BIMManagement的經理韋拉(Wira Ruangsri)5日提供他對這棟倒塌大樓的分析。

韋拉引用3月28日審計大樓倒塌的畫面,對大樓的地基、電梯井壁與設計的修改提出提問。他提到有兩根結構柱失效,很可能就是導致大樓倒塌的原因。

同時,曼谷市長查察(Chadchart Sittipunt)提供在倒塌地點瓦礫堆下搜尋罹難者與清除瓦礫的最新進度,透露救援團隊已進入地下室C區的SC2樓梯,並未發現有罹難者受困的跡象。

他說,搜救工作將繼續推進到B區ST1樓梯,搜尋行動應可在4天內結束。

官方公布的罹難人數為86人,另有9人受傷、14人仍然失聯。目前仍在對人體遺骸進行DNA鑑定以確認身分。

有關當局也在蒐集數據,以評估經濟影響,以及可能對附近受影響商家提供的賠償。