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緬甸強震震垮泰國審計大樓 30名工程師簽名為偽造

中央社／ 曼谷8日綜合外電報導
緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，造成曼谷審計大樓瞬間崩塌。歐新社
緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，造成曼谷審計大樓瞬間崩塌。歐新社

緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，造成曼谷審計大樓瞬間崩塌。泰國特別調查局調查承建商「中鐵十局」泰國分公司涉嫌的掛名行為時，發現審計大樓文件上有30個偽造的工程師簽名。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，泰國特別調查局（Department of Special Investigation）5日召開會議，檢視對中鐵十局泰國分公司掛名案的調查進度。中鐵十局泰國分公司是倒塌的審計大樓承建商之一。

調查人員發現，有30人說他們的簽名被偽造成監造人，只有8人確認他們的簽名屬實。

由於已經取得重大調查結果，泰國特別調查局局長、警察少將于沙納（Yutthana Praedam）安排今天舉行後續會議，規劃將本案轉交檢方偵辦的時間表，以與第一批嫌疑人的羈押時間相符。首批嫌疑人包括3名泰國人掛名代理人與中鐵十局的中國股東張傳令（Zhang Chuanling）。

特別調查局透露，據稱身分遭冒用的工程師的證詞及施工現場的證據為本案關鍵。

特別調查局也在調查是否有違反「政府機關投標犯罪相關法」（Act Concerning Offences Relating to theSubmission of Bids to Government Agencies）的行為，尤其是關於工程投標以及PKW合資企業在監督施工方面的角色。

結構工程專家已受邀提供意見。工程公司3117 BIMManagement的經理韋拉（Wira Ruangsri）5日提供他對這棟倒塌大樓的分析。

韋拉引用3月28日審計大樓倒塌的畫面，對大樓的地基、電梯井壁與設計的修改提出提問。他提到有兩根結構柱失效，很可能就是導致大樓倒塌的原因。

同時，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）提供在倒塌地點瓦礫堆下搜尋罹難者與清除瓦礫的最新進度，透露救援團隊已進入地下室C區的SC2樓梯，並未發現有罹難者受困的跡象。

他說，搜救工作將繼續推進到B區ST1樓梯，搜尋行動應可在4天內結束。

官方公布的罹難人數為86人，另有9人受傷、14人仍然失聯。目前仍在對人體遺骸進行DNA鑑定以確認身分。

有關當局也在蒐集數據，以評估經濟影響，以及可能對附近受影響商家提供的賠償。

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