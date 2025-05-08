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衝進日本小學校園致5名教職員受傷 嫌犯疑為家長友人

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衝進日本小學校園致5名教職員受傷 嫌犯疑為家長友人

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
圖為小學教室示意圖。圖/ingimage
圖為小學教室示意圖。圖/ingimage

日本讀賣新聞報導，日本時間今（8日）上午近11時，有兩名男子突然闖進東京立川市小學的職員辦公室一陣破壞，接著跑上二樓的二年級學生教室。有5名教職員受傷，所幸沒有兒童受到傷害。搜查人員透露，2人疑似是學生家長的朋友。

上午110接獲立川市錦町的市立第三小學報案，表示學校有不明入士入侵，打破窗戶。警視廳幹部說，闖進校內是20歲到40歲左右的男子，打破職員室的窗戶。警方趕到後，當場制伏2人，依現行犯逮捕。

至於昨（7日）在東京地鐵南北線車站內的持刀刺殺案，時事新聞報導，今確認43歲的嫌犯戶田佳孝是在東大前站的月台，持16公分長的菜刀，刺向正要上車的大學生。20歲的被害人逃進車廂，戶田又追著他再揮兩刀。之後被2名乘客壓制。2名救命英雄一人是已經下班的警察、一人是尼泊爾籍人士。

大學生的頸、額及指甲被割傷，住院治療。嫌犯在偵訊時不發一語，被害人說，不認識戶田。警方正在調查兩人有何交集。

大學生 小學 日本

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