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總理誕生一波三折 德政府恐運作不順

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
德國總理莫茲（左2）好不容易上任，面對國內政局分裂，他希望強化歐洲內部團結與推動更嚴格移民政策。（@_FriedrichMerz via Twitter）
德國總理莫茲（左2）好不容易上任，面對國內政局分裂，他希望強化歐洲內部團結與推動更嚴格移民政策。（@_FriedrichMerz via Twitter）

德國政府經過3個月談判終於組成，但總理莫茲卻歷經2輪投票才選出，未來施政恐只會更跛腳！外媒分析，都已經組成基民盟與社會黨的聯合政府，且席次已經過半的狀況下，卻還要2輪投票才選出總理，如今反對黨另類選擇黨雖面臨德國情報單位恐認定其為極端組織，但支持聲浪並未下降，讓該國局勢更加複雜。

未來施政將很困難？

根據《英國廣播公司》報導，德國中右派政黨基民盟與左派政黨社會黨組成聯合內閣，在630席的國會中獲得328席過半數，但總理莫茲卻要在第二輪投票才勝出。這讓另類選擇黨的幹部史托奇直言，這次聯合政府將會非常不穩定，且認為主流政黨不與另類選擇黨合作的「防火牆」將很難繼續維持。

《英廣》提到，德國如今面臨長期經濟衰退、移民紛爭、國防預算與政治右傾等問題，但內部對於德國困境的看法並不同，有些議員認為德國可以很快走出衰退，但有些認為要比較長期性的改革。在總理要二輪投票才能投出，許多意見並不相同下，外界普遍認為看衰這次聯合政府能持續夠久。

德、法盼強化整合

面對德國衰退、歐盟面臨美國逐漸淡出，《半島電視台》提到，莫茲希望與法國總統馬克宏重新洽談德、法關係，並希望進一步提高歐盟內部整合。他強調，若德、法能比過往更密切合作，才能有效面對如今歐洲的挑戰。馬克宏則表示兩國要加強國防合作，並與莫茲同步確認要有美國的安全支持下，讓烏克蘭議題和平解決。

莫茲接下來還要訪問波蘭，外界則預期他會與馬克宏和波蘭總理圖斯克討論更嚴格的移民政策。德國與法國都是歐盟最重要的會員國，在俄烏戰爭、歐盟經濟等問題都有巨大分量，國內也同時面臨極右派政黨崛起，各界都相當關注兩國領導人後續作為。

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德國 總理 馬克宏

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