巴拿馬人民上街頭 教會呼籲官民對話

巴拿馬民眾應與政府對話，化解衝突！過去數週以來，由於巴國民眾反對政府推動退休金改革及對外向美國讓步，引發包括學生在內等許多民眾上街抗議，參與人數還不斷增加。對此，教會公開呼籲雙方對話與追求和平，以便解決問題。

各職業團體紛加入抗議

據《Crux》報導，巴拿馬全國各地的示威民眾訴求之一，是要求政府撤銷修改退休金制度的法律，該法案被認為對年輕世代特別不利。

抗議活動最初由教師發起，隨後護理人員與建築工人等其他行業從業人員也紛紛加入。另一項抗議目標則是反對政府重新開放銅礦，因為儘管2023年政府已禁止開採，但現任總統穆利諾仍認為採銅礦對巴拿馬經濟至關重要，因此主張重新開啟。

天主教國際明愛會主任哈恩表示，「在勞動節當天，抗議活動在全國各地同樣激烈，多個工會組織紛紛動員群眾上街。目前國內有一半人口處於非正規經濟體系，失業率更達10%，貧窮率還不斷上升。」哈恩認為面對當前的危機，教會呼籲抗議民眾應與政府建立溝通橋樑並尋求對話，「如此對於巴拿馬走出當前混亂局面至關重要。」

對美開放引民眾不滿

據《法蘭西24》報導，美國總統川普上任後多次威脅要收回由美國建造的巴拿馬運河後，為了緩解美方壓力，穆利諾上個月同意開放美軍部署人員到巴拿馬控制的運河沿岸基地，並可進行訓練、演習以及其他活動。由於這項協議被視為對川普重大讓步，引發了巴拿馬國內反彈聲浪。



本週二在巴拿馬市出現的示威活動已是過去三週罷工與抗議規模最大的一次，抗議訴求除了反對穆利諾政府計劃重啟銅礦外，也包括對社會保障制度改革的反對。參與抗議活動現年27歲的學生阿爾巴表示，「自從穆利諾去年7月上任以來，一切都變得一團糟。」

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