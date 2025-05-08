路透：傳美以討論戰後加薩由美主導臨時政府管理

路透社引用5名未具名消息人士的話指出，美國與以色列已就將戰後加薩（Gaza）交由美國主導的臨時政府管理一事進行討論。

消息人士透露，這些「高層級」磋商主要聚焦於建立一個由美國官員領導的過渡政府。這個政府將監督加薩局勢，直至加薩實現非軍事化並趨於穩定，且擁有一個可行的巴勒斯坦管理當局。

這些討論目前仍處於初步階段，而美國主導的政府會持續多久，目前並無確切時間表，這將取決於加薩局勢。

消息人士將這項提案與美國2003年在伊拉克建立的聯盟臨時管理當局（Coalition Provisional Authority）進行比較。這個機構是在美國主導入侵行動推翻海珊（Saddam Hussein）政權不久之後成立的。

許多伊拉克人將此視為占領勢力，在未能遏制日益加劇的叛亂活動後，聯盟臨時管理當局2004年將權力移交給伊拉克臨時政府。

消息人士表示，其他國家將受邀參與由美國主導的加薩行政管理機構，但未透露哪些國家會獲得邀請。

他們指出，這個權力機構將納入巴勒斯坦技術官僚，但會排除巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與巴勒斯坦自治政府（PalestinianAuthority）；巴勒斯坦自治政府在被占領的約旦河西岸（West Bank）掌握有限權力。

消息人士說，相關討論尚未進展至考慮由誰擔任核心職位的階段。