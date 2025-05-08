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中國軍艦突轉彎阻攔險相撞 菲軍方嚴重關切

中央社／ 馬尼拉8日專電
圖為之前中國海警在黃岩島及周邊海域執法巡查檔案照。(新華社)
圖為之前中國海警在黃岩島及周邊海域執法巡查檔案照。(新華社)

菲律賓軍方今天指控中國海軍軍艦在南海黃岩島（又稱民主礁）海域，針對菲艦執行「具侵略性」的不安全操作，引發雙方誤判的可能性，對此表達「嚴重關切」。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（XerxesTrinidad）上午在一份聲明中說，菲律賓海軍「哈辛托號」（BRP Emilio Jacinto）巡邏護衛艦，5日在為漁業局和菲律賓海岸防衛隊船舶作「例行、合法」海上巡邏支援時，遭2艘中國人民解放軍海軍江凱II級護衛艦執行侵略性和不安全操作。

崔尼代指出，事發地點為黃岩島東南11.8海里處，中方軍艦舷號為554和573。

黃岩島是菲中的南海爭議熱點，中國以「十段線」為依據，索討幾乎整片南海主權，包括黃岩島，而菲律賓則援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），稱黃岩島位於菲國專屬經濟海域範圍內，菲律賓可獨享這片海域資源。

2012年，中國實質控制黃岩島，此後即不准菲律賓漁民、政府船艦靠近。隔年菲律賓把爭議告上設於荷蘭海牙（The Hague）的常設仲裁法院（PCA）。PCA於2016年7月裁決，中國的九段線（現為十段線）在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源，北京不接受也不承認仲裁結果。

根據菲律賓軍方今天公布的影片，舷號554的中國軍艦當時緊隨菲律賓「哈辛托號」航行，位於「哈辛托號」前方的舷號573中國軍艦則突然轉為橫向，看似意圖阻攔菲艦去路，引發相撞的風險。

此外，中國海警5403號艦也試圖干擾「哈辛托號」的航行路徑。

崔尼代說，中方的魯莽行為違反「海上避碰規則國際公約」（COLREGs），對「哈辛托號」的航行安全構成直接威脅，且可導致誤判加劇緊張情勢，菲方對此表達嚴重關切。

另一方面，崔尼代在接受媒體詢問時說，兩艦最靠近時的目測距離約25至50公尺，相當危險，但強調菲律賓不會因此退卻，將繼續在黃岩島海域執行例行巡邏任務。

他提到，製造灰色地帶衝突是中國的慣用手法，企圖誘使對方開槍，菲方有嚴謹的「接戰規則」，並瞭解中方的意圖，雖然雙方海警船已多次發生碰撞，但軍艦發生衝突的可能性尚低。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以中國與菲律賓的對抗最為激烈，兩國人員前不久還先後登上鐵線礁，亮國旗宣示主權。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府對南海爭議設下4條紅線，其中一條紅線是不可在黃岩島填海建造人工島，因此菲律賓持續密切監看對中國在黃岩島海域的動向。

南海 菲律賓 黃岩島

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