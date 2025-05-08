傳華府加強格陵蘭諜報 丹麥外長將召見美大使了解

「華爾街日報」報導華府下令各情報部門加強對格陵蘭島（Greenland）的諜報工作後，丹麥外交部長拉斯穆森今天表示，他將召見美國駐丹麥代理大使來談一談。

綜合路透社與法新社報導，歐洲聯盟（EU）外長在華沙（Warsaw）舉行非正式會議，期間拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）告訴媒體說：「我讀了華爾街日報的報導，這讓我非常擔心，因為我們不會去監視朋友。」

「華爾街日報」報導，美國正加強有關格陵蘭島的情報蒐集力道，國家情報總監加巴德（TulsiGabbard）麾下多名高官上週向各情報機構負責人發布一份「情蒐重點通知」，指示他們深入了解格陵蘭的獨立運動，以及當地民眾對美國在島上開採資源的態度。

這份機密訊息要求各情報機構運用其工具，包括監視衛星、通訊攔截以及地面間諜，來識別格陵蘭和丹麥境內支持美國對格陵蘭目標的人員。

拉斯穆森又說：「我們將召見美國代理大使來外交部進行討論，看看我們是否可證實這令人有些不安的訊息。」

美國國務院發言人表示，國務院不對情報事務發表評論，並提到國家安全會議（NSC）發言人修伊特（James Hewitt）稍早所言，總統川普已明確表示美國擔心格陵蘭島和北極的安全問題。

川普多次表示要接管北極地區丹麥半自治領土格陵蘭島，並拒絕排除使用武力吞併的可能性，此事引發美國、丹麥和格陵蘭島之間的外交危機。