習近平訪俄 德智庫：中俄合作「同床異夢」

中國國家主席習近平7日抵達莫斯科，出席二戰勝利紀念活動。德國智庫最新研究指出，中俄雖深化經貿與軍事合作，實則關係不對等，且受制於地緣政治，雙方更像「同床異夢」的戰略夥伴。

總部設於柏林的「墨卡托中國研究中心」（MERICS）聯合波蘭「東方研究中心」（OSW）、瑞典「國家中國中心」（NKK）及斯德哥爾摩「東歐研究中心」（SCEEUS），共同推出「中俄關係儀表板」（China-Russia Dashboard）研究計畫，透過互動圖表與專文解析雙邊關係。

適逢習近平訪俄，「中俄關係儀表板」首波發布3篇研究文章，聚焦經貿、軍事及地緣政治互動，供歐盟決策圈參考。

研究指出，中俄貿易雖持續成長，但結構呈現明顯不對等。OSW高級研究員魯德尼克（Filip Rudnik）分析，兩國都視合作為利多，但俄方對中方依賴明顯更深。

俄羅斯將中國視為經濟命脈，2024年石油與天然氣約占俄羅斯總收入3成，中國是主要出口市場；中國則對俄出口電信設備、機械工具及晶片製造機台等軍民兩用物資，支撐在烏俄戰爭中受制裁的俄國經濟與軍事。

相比之下，中國不僅以折扣價購買俄國能源，還藉此拓展經濟版圖，並在中美對抗情勢下增加「雙重保險」，確保供應鏈穩定。

軍事合作方面，SCEEUS分析師馮艾森（Hugo vonEssen）指出，烏俄戰爭爆發後，中俄軍事合作明顯升溫。

2024年中俄兩國共舉行11次聯合軍演，創歷史新高，並首次在北極巡邏、展開海警合作。軍演多集中於黃海、東海及南海周邊，既是實戰訓練，也釋放軍事及政治訊號。

馮艾森表示，近年軍演重心轉向海空領域，反映俄國陸軍因烏俄戰爭元氣大傷。雙方同時強化國防技術合作，涵蓋潛艦、導彈及人工智慧等領域。隨著中國軍力持續壯大、俄國戰力消耗，俄對中依賴加深。

雖然2023年中國武器進口中有76%來自俄羅斯，但供貨量顯著下滑，顯示俄羅斯在中國軍力發展的重要性也正降低。

馮艾森分析，隨著中俄權力結構變化，中國未來可能利用優勢，要求俄方提供更多軍事技術、情報，甚至在台海衝突時尋求間接支援。

在國際政治層面，MERICS分析師宋高祖（ClausSoong）指出，2022年2月，習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布「無上限夥伴關係」，此後雙邊互動頻繁，但這段「無上限」關係其實存在清晰界線，特別是當北京面臨地緣壓力時。

根據聯合國投票紀錄，烏俄戰爭爆發後，中俄在國際立場逐漸拉開距離。2018年兩國在安理會投票一致率達96%，2024年降至83%；針對烏克蘭決議，中國自2022年起多次棄權，刻意與俄方保持距離。

儘管如此，北京仍將莫斯科視為關鍵戰略夥伴，尤其在拉攏全球南方（Global South）國家對抗西方時，俄國角色不可或缺，西方制裁俄國的經驗也成為中國因應台海局勢的重要借鏡。

宋高祖分析，中俄合作讓俄國有餘力持續對烏作戰，也分散北約在印太的資源。但雙方關係仍是「同床異夢」：北京一方面安撫美歐、刻意與莫斯科保持距離；另一方面，一旦美俄互動升溫，北京便重申與俄方緊密合作，以鞏固對俄關係，避免俄方在國際間尋求替代性合作對象。