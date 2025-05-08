仿效選教宗噴黑煙白煙 天主教女性團體燒粉煙籲重視教會性平

中央社／ 羅馬7日綜合外電報導

女性被排除在選舉新教宗的樞密會議之外，更廣泛一點來說，是被排除在天主教會整體全球神職人員之外；但現在，一些天主教會的女性下定決心，要讓她們的聲音被大家聽到。

法新社及美國國家廣播公司（NBC）報導，在俯瞰聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）以及梵蒂岡的一處山丘公園中，天主教女性團體「婦女按立會議」（Women's Ordination Conference）成員用信號彈燒出粉紅色煙霧，要求允許女性尋求聖職。

英國劍橋（Cambridge）閔稼茲研究所（WijngaardsInstitute）的杜格能（Miriam Duignan）表示：「我們對樞機主教們說，你們不能一直忽視50%的天主教人口，你們不能進入上鎖的房間，在沒有一半教會成員參與的情況下討論教會的未來。」

杜格能表示：「無論他們選出誰，都要有足夠勇氣來妥善解決包容女性的問題，因為到目前為止，即使是教宗方濟各（Pope Francis），也還沒有解決這個問題。」

2011年，杜格能試圖進入梵蒂岡遞交請願書，力挺一位支持這項志業的神職人員後，遭到短暫拘留。

如果今天這場活動在梵蒂岡舉行，肯定也會遭遇同樣的命運。

杜格能說：「我們每次去聖伯多祿廣場（St. Peter'sSquare）都會被警察拘留…我們也肯定不會被邀請參加樞密會議（Conclave）。」

「接下來幾天，這133名男性唯一能見到的女性，就是為他們打掃房間、送上餐點與整理房間的修女。」

樞機主教們今天在西斯汀教堂（Sistine Chapel）舉行閉門會議，預計將持續討論數天並進行多輪投票，期間不會聽取任何女性的意見。

在今天樞密會議首日，與會樞機將投票1次；其後的日子則將在上午和下午各舉行2次投票。

若有候選人贏得當選所需的2/3選票，也就是至少89票，則將選票放入特別火爐焚燒時會加入化學物來產生白煙；若未能選出新教宗，則在燒選票時不加入化學物，讓教堂煙囪冒出黑煙。

在白煙升起，宣布結果之前，他們唯一能看到的女性就是在聖馬塔之家（Casa Santa Marta）做飯、打掃、為他們服務的修女。

女性已經開始在全球教會中擔任一些高階的平信徒教友（Lay）角色，這一進程在方濟各領導下有所加快。

但即使是學習神學和教會事工，也不得擔任神職人員，且只有神職人員，才當得上教會最高領導職。

杜格能說：「是的，教宗方濟各提拔了一些女性擔任重要職務，但她們的地位和權威總是低於男性。」

「即使是這個房間裡最年輕的神職人員，也是最年長、更有經驗的女性的上司。」

活躍人士表示，在中世紀改革之前的早期教會，女性在禮拜中扮演平等的角色，杜格能說，「今天下午進入西斯汀教堂的男士們知道這一點，而他們不想讓其他人知道這件事」。

「婦女按立會議」執行董事麥克爾維（KateMcElwee）認為，這種情況不公正，也是教會的「危機」。

她說：「全世界或許是在等白煙或黑煙的同時，我們施放粉紅煙霧，希望教會有一天能平等地歡迎女性。」

房間 教堂 教宗

延伸閱讀

客座評論：教宗方濟各的「慈悲外交」與中國遺產

教宗選舉登場 各國信徒媒體爭睹歷史時刻

選舉教宗的秘密會議將登場 樞機團已召開12場會前會

誰會是下一任教宗？關鍵候選人大盤點

相關新聞

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙 教宗選舉首輪投票無結果

根據法新社記者，梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囪今天冒出濃濃黑煙，意味樞機主教們在樞密會議（Con...

卡尼：加拿大非賣品 川普：話別說死

美國總統川普六日與加拿大總理卡尼會面。針對川普多次表示將把加國納為美國第五十一州，卡尼當面表示，加拿大是非賣品；不過，川...

美與葉門叛軍 達成停火協議

美國和葉門叛軍「青年運動」六日已達成停火協議，可確保紅海航行自由。獲伊朗支持的青年運動連月來在這片海域攻擊往來船運。

教宗選舉正式登場 信徒等待白煙

教宗選舉七日登場，大批信徒與各國媒體聚集在梵蒂岡廣場，等待見證歷史時刻。

李在明案重審 延至總統大選後開庭

南韓最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法案件，日前被最高法院發回重審，原訂十五日首次開庭，法院七日決定...

習近平抵莫斯科訪問3天 深化與普亭無上限夥伴關係

中國國家主席習近平今天抵達俄羅斯首都莫斯科展開3天重要訪問，期間將出席盛大的勝利日遊行，展現對俄國總統普亭（Vladim...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。