梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙 教宗選舉首輪投票無結果

根據法新社記者，梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囪今天冒出濃濃黑煙，意味樞機主教們在樞密會議（Conclave）首輪投票未能選出新教宗。

新任教宗選舉在羅馬時間今天下午4時30分（台灣時間晚間10時30分）舉行，宣布方式是從梵蒂岡西斯汀禮拜堂上方的煙囪施放煙霧，白煙象徵選出新教宗，黑煙則代表尚未達到共識，需要舉行下一輪選舉。

今天傍晚僅會舉行一輪投票，從明天開始，每天最多可舉行4輪選舉，上、下午各投票兩輪。

教宗選舉由未滿80歲樞機投票選出，當選人須達到2/3票數。此次選舉將有133位樞機參加投票，因此當選門檻至少要獲得89票。

根據往例，在第一輪投票就選出教宗的機率很低，但近年多半選舉過程不會拖延太長，通常幾天內就會有結果。