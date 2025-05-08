聽新聞
0:00 / 0:00

習近平抵莫斯科訪問3天 深化與普亭無上限夥伴關係

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導
大陸國家主席習近平（左）將抵達俄羅斯首都莫斯科展開3天重要訪問。新華社資料照片
大陸國家主席習近平（左）將抵達俄羅斯首都莫斯科展開3天重要訪問。新華社資料照片

中國國家主席習近平今天抵達俄羅斯首都莫斯科展開3天重要訪問，期間將出席盛大的勝利日遊行，展現對俄國總統普亭（Vladimir Putin）的支持。

普亭2022年2月下令俄羅斯對烏克蘭發動攻勢的幾週前，莫斯科和北京宣布建立「無上限夥伴關係」，之後兩國持續擴大軍事和貿易關係，令西方不安。

習近平訪俄之際，中美關係正因美國的貿易關稅更趨緊張。另一方面，美國總統川普對普亭提出調解烏克蘭衝突的提議。

習近平在今天發表於俄羅斯「俄羅斯日報」Rossiyskaya Gazeta）的文章中稱許中俄關係「有韌性」，並呼籲其他國家不要插手中俄關係。

習近平寫道：「雙方要共同抵制任何干擾破壞中俄友誼和互信的圖謀，不為一時一事所惑，不為風高浪急所擾，以中俄戰略協作的確定性和堅韌性共同推動世界多極化進程，共同推動構建人類命運共同體。」

習近平訪俄的前一天，克里姆林宮盛讚俄中關係是合作的「真正典範」，並表示兩國關係「處於最高點」。

克宮表示，普亭和習近平將在一對一會面時，討論烏克蘭議題與俄美關係。

俄羅斯 普亭 習近平

延伸閱讀

多國閱兵將登場 俄羅斯曝「29位國家領導人將出席」

習近平批美：霸凌危害深重 中國統一無懼外部搗亂

習近平喊話歐盟共抗單邊霸凌 抱團打關稅戰、劍指美？

CNN：趁川普引發世界亂流 習近平訪俄羅斯實現2目的

相關新聞

卡尼：加拿大非賣品 川普：話別說死

美國總統川普六日與加拿大總理卡尼會面。針對川普多次表示將把加國納為美國第五十一州，卡尼當面表示，加拿大是非賣品；不過，川...

教宗選舉正式登場 信徒等待白煙

教宗選舉七日登場，大批信徒與各國媒體聚集在梵蒂岡廣場，等待見證歷史時刻。

美與葉門叛軍 達成停火協議

美國和葉門叛軍「青年運動」六日已達成停火協議，可確保紅海航行自由。獲伊朗支持的青年運動連月來在這片海域攻擊往來船運。

李在明案重審 延至總統大選後開庭

南韓最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法案件，日前被最高法院發回重審，原訂十五日首次開庭，法院七日決定...

習近平抵莫斯科訪問3天 深化與普亭無上限夥伴關係

中國國家主席習近平今天抵達俄羅斯首都莫斯科展開3天重要訪問，期間將出席盛大的勝利日遊行，展現對俄國總統普亭（Vladim...

怎逃司法追究？納粹集中營「殺人醫生」檔案曝光 外界疑這3國失責

中德意志電台記者發現了一份流失已久的納粹罪犯門格勒（Josef Mengele）的警方檔案。這份材料顯然出自阿根廷警方檔案，包含有關門格勒戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。