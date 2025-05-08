教宗選舉正式登場 信徒等待白煙

教宗選舉七日登場，大批信徒與各國媒體聚集在梵蒂岡廣場，等待見證歷史時刻。

中央社報導，新任教宗選舉在羅馬時間七日下午四時卅分（台灣時間晚間十時卅分）舉行，預計兩個半小時後宣布第一輪投票結果；宣布方式是從梵蒂岡西斯汀教堂上方的煙囪施放煙霧，白煙象徵選出新教宗，黑煙則代表尚未達到共識，需要舉行下一輪的選舉。

七日傍晚僅會舉行一輪投票，從八日開始，每天最多可舉行四輪選舉，上下午各投票兩輪。

教宗選舉由未滿八十歲樞機投票選出，當選人須達到三分之二票數。此次選舉將有一三三位樞機參加投票，因此當選門檻至少要獲得八十九票。

根據往例，在第一輪投票就選出教宗的機率很低，但近年多半選舉不會拖延太久，通常幾天內就會有結果。

為因應這場全球矚目的教宗選舉，梵蒂岡廣場附近架起高台，各國媒體記者進駐。憲兵警察、救護車、消防車都在現場待命，隨時準備應付突如其來的狀況。通往梵蒂岡廣場的各出入口，設有維安管制，被攔檢擱置在路旁的水壺堆了滿地，形成特殊景象。

在歷史上二六六位教宗中，超過二百位是義大利人，但已經連續三任教宗不是義大利人，依序是波蘭籍教宗若望保祿二世、德國籍的本篤十六世、阿根廷籍的方濟各。

不少義大利媒體期待再次選出義大利籍教宗，不過也有許多人認為，教宗國籍不是最重要考量，有義大利記者私下表示希望選出首位亞裔教宗，例如號稱「亞洲方濟各」的菲律賓樞機主教塔格萊，另有不少移民期盼選出首位非裔教宗。