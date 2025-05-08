聽新聞
0:00 / 0:00

美與葉門叛軍 達成停火協議

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普表示，美國將依約停止對葉門叛軍「青年運動」的轟炸，因為該組織對他說「不想打了」。美聯社
美國總統川普表示，美國將依約停止對葉門叛軍「青年運動」的轟炸，因為該組織對他說「不想打了」。美聯社

美國和葉門叛軍「青年運動」六日已達成停火協議，可確保紅海航行自由。獲伊朗支持的青年運動連月來在這片海域攻擊往來船運。

「青年運動」同意停止騷擾船隻後，美國總統川普宣布美方將停止攻擊青年運動。

調停雙方的阿曼外交部長阿布塞迪說：「種種努力已促成雙方的停火協議。雙方都不會攻擊對方，這能確保紅海航行自由、國際商業船運流動順暢」。

川普說，青年運動在美方長達七周的轟炸行動後已「投降」。法新社統計，美方空襲已造成三百人喪命。

川普在白宮與加拿大總理卡尼共同出席記者會時表示：「青年運動已經宣布他們不想再打了。他們就是不想再打了。」

青年運動發言人阿布德薩萊姆則說，美方任何行動都會招致回應：「若美國敵人恢復攻擊，我們也將恢復攻擊。」

阿曼方面表示，這項協議是由阿曼斡旋促成，這是二○二三年十月以色列展開加薩戰爭以來，青年運動政策的重大轉變。

阿曼指出，根據協議內容，美國與青年運動都不會攻擊對方，包括紅海與曼德海峽一帶的美方船隻。

另外，ＮＢＣ新聞七日報導，二名美國官員透露，原本在紅海協助打擊「青年運動」的美國杜魯門號航空母艦，發生一架戰機落海事件，是該艦八天來第二起。

前述官員表示，此次落海的戰機是一架雙座的Ｆ／Ａ—十八Ｆ超級大黃蜂戰機，事件則發生在當地時間六日晚上，該戰機當時正在著陸，卻未能勾住攔截索，衝出甲板墜入大海，機上飛官與武器系統官及時彈射逃生，由直升機救起，只受到輕傷。

杜魯門號，四月廿八日也發生一架Ｆ／Ａ—十八Ｅ超級大黃蜂戰機和一輛拖車一起落海，造成一名水兵輕傷。

美國 運動 青年

延伸閱讀

想「征服」巴勒斯坦？外媒曝：以色列打算擴大加薩攻勢

8天來第二起！美海軍杜魯門號航艦F/A-18F戰機降落失敗墜海

3架法製飆風墜落！巴國擊落印度軍機 傳中國殲-10CE立功

美軍在葉門損失慘重 近7週折損7架死神無人機

相關新聞

卡尼：加拿大非賣品 川普：話別說死

美國總統川普六日與加拿大總理卡尼會面。針對川普多次表示將把加國納為美國第五十一州，卡尼當面表示，加拿大是非賣品；不過，川...

教宗選舉正式登場 信徒等待白煙

教宗選舉七日登場，大批信徒與各國媒體聚集在梵蒂岡廣場，等待見證歷史時刻。

美與葉門叛軍 達成停火協議

美國和葉門叛軍「青年運動」六日已達成停火協議，可確保紅海航行自由。獲伊朗支持的青年運動連月來在這片海域攻擊往來船運。

李在明案重審 延至總統大選後開庭

南韓最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法案件，日前被最高法院發回重審，原訂十五日首次開庭，法院七日決定...

習近平抵莫斯科訪問3天 深化與普亭無上限夥伴關係

中國國家主席習近平今天抵達俄羅斯首都莫斯科展開3天重要訪問，期間將出席盛大的勝利日遊行，展現對俄國總統普亭（Vladim...

怎逃司法追究？納粹集中營「殺人醫生」檔案曝光 外界疑這3國失責

中德意志電台記者發現了一份流失已久的納粹罪犯門格勒（Josef Mengele）的警方檔案。這份材料顯然出自阿根廷警方檔案，包含有關門格勒戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。