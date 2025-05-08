美與葉門叛軍 達成停火協議

美國和葉門叛軍「青年運動」六日已達成停火協議，可確保紅海航行自由。獲伊朗支持的青年運動連月來在這片海域攻擊往來船運。

「青年運動」同意停止騷擾船隻後，美國總統川普宣布美方將停止攻擊青年運動。

調停雙方的阿曼外交部長阿布塞迪說：「種種努力已促成雙方的停火協議。雙方都不會攻擊對方，這能確保紅海航行自由、國際商業船運流動順暢」。

川普說，青年運動在美方長達七周的轟炸行動後已「投降」。法新社統計，美方空襲已造成三百人喪命。

川普在白宮與加拿大總理卡尼共同出席記者會時表示：「青年運動已經宣布他們不想再打了。他們就是不想再打了。」

青年運動發言人阿布德薩萊姆則說，美方任何行動都會招致回應：「若美國敵人恢復攻擊，我們也將恢復攻擊。」

阿曼方面表示，這項協議是由阿曼斡旋促成，這是二○二三年十月以色列展開加薩戰爭以來，青年運動政策的重大轉變。

阿曼指出，根據協議內容，美國與青年運動都不會攻擊對方，包括紅海與曼德海峽一帶的美方船隻。

另外，ＮＢＣ新聞七日報導，二名美國官員透露，原本在紅海協助打擊「青年運動」的美國杜魯門號航空母艦，發生一架戰機落海事件，是該艦八天來第二起。

前述官員表示，此次落海的戰機是一架雙座的Ｆ／Ａ—十八Ｆ超級大黃蜂戰機，事件則發生在當地時間六日晚上，該戰機當時正在著陸，卻未能勾住攔截索，衝出甲板墜入大海，機上飛官與武器系統官及時彈射逃生，由直升機救起，只受到輕傷。

杜魯門號，四月廿八日也發生一架Ｆ／Ａ—十八Ｅ超級大黃蜂戰機和一輛拖車一起落海，造成一名水兵輕傷。