卡尼：加拿大非賣品 川普：話別說死

美國總統川普六日與加拿大總理卡尼會面。針對川普多次表示將把加國納為美國第五十一州，卡尼當面表示，加拿大是非賣品；不過，川普仍稱他堅信這對加拿大人民有利，表示「別把話說死」。

川普六日與卡尼在白宮會面，他於會面前在社群媒體發文表示，非常期待和卡尼見面，也樂於與卡尼合作，但無法理解一個簡單的事實：為什麼美國每年補貼加拿大二千億美元，還給加拿大免費軍事保護？

川普說，美國不需要加拿大汽車、能源、木材，不需要加拿大任何東西，除了友誼，但加拿大萬事都需要美國；他會在會面中詢問卡尼這個問題。

然而，兩人會面時，現場氣氛緩和，川普祝賀卡尼在日前加拿大選舉中拿下逆轉勝，並稱看到卡尼辯論中的好表現，連他都想支持卡尼。

有媒體詢問川普是否仍想把加拿大納為美國一州？川普說，他依然堅信這樣對加拿大人民有利，他們將獲得可觀的減稅、軍事保護等。不過川普也說，這需要雙方都同意。

川普認為，如果加拿大成為第五十一州，會是非常美好的婚姻，尤其兩國非常友好；但雙方不會對此做討論，除非有人希望拿出來討論。

卡尼說，在房地產中，有些地方是永遠不會出售的，加拿大是非賣品，未來也是，加拿大人民對此的想法不會改變。

但川普說，時間會驗證一切，並表示在他的人生中有很多事情起初看起來做不到，最後卻做到了，「別把話說死」，看未來會發生什麼事。

談及美加墨協定，川普說，該協定對所有國家都有好處，在接下來的一年左右會做談判，到時候會決定是做出調整，還是取消該協議。卡尼則說，這項協定有部分需要做出調整，再加上川普的關稅政策部分也與協定重疊，未來該協定會作為美加擴大談判的基礎。

至於是否考慮取消對加拿大開徵的關稅，川普表示不會。