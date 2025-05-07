印巴交火各國班機閃避 唯獨一班機獨自飛越巴基斯坦

印度斯坦時報報導，航班追蹤網站Flightradar24指出，印度和巴基斯坦7日交火期間，大多數航空公司都避開巴國領空，但有一架衣索比亞航空公司的航班被發現穿越幾乎無航班飛過的巴國上空。

前述網站說，該次衣索比亞航空ETH672航班從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴飛往南韓首爾，在印巴交火時被發現飛越巴基斯坦。

Flightradar24稍早在社群媒體X說，「我們目前最多人追蹤的航班：獨自飛越巴基斯坦的航班。根據航行通告，巴基斯坦尚未關閉其領空，但仍有多條航線無法通航」；該網站分享的地圖顯示，只有ETH672進入並穿越巴國領空。

多家亞洲航空公司7日宣布，由於印巴衝突，旗下往返歐洲的班機變更航路或取消航班；航班追蹤網站的影像顯示除了少數班機，印度西北部領空及巴國全境領空幾乎沒有任何民用飛機。