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德國新總理訪法重啟關係 設共同安全委員會強化防禦

中央社／ 巴黎7日專電

昨天才在第二輪投票中勝出的德國總理梅爾茨，今天進行首度總理出訪，會見交情甚篤的法國總統馬克宏，盼重新啟動停火的法德引擎，帶領歐洲面對危機。兩人在今天記者會指出，將成立法德防禦安全委員會，強化歐洲戰略自主。

德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）昨晚剛宣誓就職的，今天踏上總理的首次外國出訪行程，目的地是長期夥伴法國，並會見法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）。

德國國會6日舉行總理投票，基民盟（CDU）主席梅爾茨在第二輪投票取得325票支持，跨過法定絕對多數門檻，正式當選新任德國總理。執政聯盟由基民盟/基社盟（CDU/CSU）與社民黨（SPD）組成，在國會擁有328席，梅爾茨已於當晚在國會宣誓就職。

歐媒評論，這是一個「強烈訊號，旨在重新修復過去幾年因與前總理蕭茲（Olaf Scholz）出現緊張而被削弱的法德關係」。

歐洲政策中心執行長兼首席經濟學者楚雷格（Fabian Zuleeg）向法媒解釋，自新冠疫情的應對政策起，法國和德國近年來合作並不順利。

歐洲對這場會面期待相當高。馬克宏今天與梅爾茨肩並肩面對媒體，表示希望「法德連動」，建構兩國「系統性同步」的行動，以「共同應對歐洲面臨的挑戰」。

馬克宏在聯合記者會中說：「我們將成立法德防禦和安全委員會，定期開會，為共同的戰略挑戰提供行動應對措施。」

國際衝突同為兩國領袖會面重點。梅爾茨表示，希望與法國、英國啟動歐洲核武威懾議題的討論。

馬克宏提及俄烏戰爭，認為俄國總統蒲亭（Vladimir Poutine），「毫無疑問不會遵守」自己單方面提出的3天停火提議，「就如先前那樣」。

以巴衝突方面，法國元首表示，加薩局勢處於「最危急時期」，並再次敦促以色列重新開放通往巴勒斯坦領土的人道主義援助通道。

兩人也指出，正「高度關注」日前快速惡化的印度和巴基斯坦交火。梅爾茨呼籲雙方保持冷靜，「避免地區局勢升級」。

此外，梅爾茨在記者會上指出，「（歐洲）和南方共同市場的協定應該盡快批准並執行」，但也表示意識到法國對此議題的保留態度。

旨在於特定工業與農業產品上，彼此刪減90%以上關稅的歐盟-南方共同市場協定（Mercosur）是橫在巴黎和柏林間的主要歧異之一。柏林努力推動這份自由貿易協定，而農業大國法國則持反對態度以保護自家農業。

歐洲確實正面臨四面八方的危機，包括逾3年的俄烏戰爭，及逐漸冷淡的美歐同盟與關稅戰。世界報（Le Monde）分析，歐洲大陸的未來在某種程度上取決於法德關係。一位外交官向該報表示：「兩人都想寫歷史」。

歐洲一台（Europe 1）評論，法德目標很明確，即重新同步兩國關係，推動歐洲前進，途徑包括打造歐洲軍備、人工智慧和電池領域的產業龍頭。

法媒與德媒皆多次提及馬克宏與梅爾茨的好交情，兩位領袖都有商業背景，英文流利。

兩人過去多次見面，2023年12月，當時梅爾茨仍不是基民盟主席，馬克宏就曾接待他至總統府會談。隔年初，梅爾茨導師前財政部長蕭伯樂（WolfgangSchaeuble）逝世後不久，馬克宏赴德國國會，用德文向其致敬。德國2月國會大選後3天，時為「準總理」的梅爾茨也把首次出訪獻給巴黎。

梅爾茨下一站前往波蘭首都華沙，同樣企圖重啟低迷的關係，並於9日出訪布魯塞爾。昨晚他在電視訪問中形容自己為「非常歐洲的總理」，也曾多次公開表示，應加強歐洲主權，包括在軍事上。

梅爾茨 總理 馬克宏

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