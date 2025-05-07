怎逃司法追究？納粹集中營「殺人醫生」檔案曝光 外界疑這3國失責

（德國之聲中文網）中德意志電台記者發現了一份流失已久的納粹罪犯門格勒（Josef Mengele）的警方檔案。這份材料顯然出自阿根廷警方檔案，包含有關門格勒戰後行蹤的敏感信息，有助於了解他如何逃脫司法追究。中德意志電台調查認為，這份材料於2002年從檔案中消失。

據德國電視一台報導，從這份材料中可以看到，1959年2月，門格勒曾想入境西德。材料中有一份提交給阿根廷有關部門的相應的申請，這是迄今不為人知的。

專家鑑定為真

知名納粹歷史研究者穆西亞（Bogdan Musia）鑑定材料為真。他向中德意志電台表示：「有意思的是，1959年2月他申請前往西德，並使用了真實的姓名。我們知道有這樣的傳言，也知道他父親1959年患病。這相吻合。而這份文件證實，他想就以約瑟夫·門格勒的身份前往。這顯示，他認為自己是安全的。」

德國外交部向中德意志電台回應稱，沒有有關門格勒當時是否的確入境西德的信息。

戰後混亂時期逃走

納粹大屠殺導致600萬猶太人罹難。其中，奧斯維辛集中營有超過100萬人遇害。門格勒是該集中營的醫生。

據德國電視一台報導，門格勒負責所謂「挑選」囚犯，意即：挑選能工作或供他進行人體實驗的人，其餘則立即處死。他特別臭名昭著的是對雙胞胎的實驗。

1945年初奧斯維辛集中營由蘇聯紅軍解放，不久後門格勒藏匿蹤跡。早在1945年5月，他即受到盟軍的通緝。然而，他卻利用戰後的混亂時期，於1949年逃往阿根廷。

藏身南美的納粹罪犯

德國電視一台報導說，許多納粹通緝犯逃亡南美。門格勒的家庭富有，他財務無憂，在布宜諾斯艾利斯最好的街區生活在一棟別墅內。

1959年代末，據稱門格勒獲得風聲，自己正受到追捕。他於1959年逃往巴拉圭。而另一位納粹罪犯、大屠殺的主要組織者之一艾希曼（Adolf Eichmann）則留在布宜諾斯艾利斯，後被以色列情報機構摩薩德找到，被劫持往以色列，受審、被判死刑並執行。門格勒則先藏身於巴拉圭，後前往巴西。

阿根廷、巴西、德國國家失責？

中德意志電台在一名收藏家手中看到了這份檔案，並拍照。

而根據德國外交部的檔案資料，西德直到1959年底才向阿根廷提出遣返門格勒的申請。

而新發現的檔案中顯示，阿根廷警方1960年1月獲悉門格勒逃往巴拉圭。同年，門格勒繼續逃往巴西。巴西警方於1963年向阿根廷警方要求獲得門格勒的指紋和照片，顯然是懷疑門格勒在該國。

門格勒以假姓名在巴西生活，直到1979年去世。直到1985年，他的墓地才被發現。新發現的檔案對於這位殘酷的納粹罪犯何以逍遙法外，這一過程中阿根廷、巴西以及德國國家的失責提出新的疑問。

（來源：德國電視一台）

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