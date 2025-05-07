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教宗選舉登場 各國信徒媒體爭睹歷史時刻

中央社／ 梵蒂岡7日專電
圖為聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）。 （美聯社）
圖為聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）。 （美聯社）

教宗選舉今天登場，大批信徒與各國媒體聚集在梵蒂岡廣場，等待見證歷史時刻。不少信徒期待，選出一位像已故教宗方濟各這樣親民、開明的教宗。

義大利信徒賈魯波（Donatella Galuppo）向中央社表示，她從米蘭到羅馬度假，想見證教宗選舉這個重要時刻，能夠親眼目睹這些古老儀式，讓她心情十分激動；雖然她是義大利人，但對她來說，下任教宗的國籍不是最大重點，「重點是選出一位極具份量的好教宗。」

新任教宗選舉在羅馬時間今天下午4時30分（台灣時間晚間10時30分）舉行，預計晚間7時會宣布第一輪投票結果；宣布方式是從梵蒂岡西斯汀禮拜堂（Sistine Chapel）上方的煙囪施放煙霧，白煙象徵選出新教宗，黑煙則代表尚未達到共識，需要舉行下一輪選舉。今天傍晚僅會舉行一輪投票，從明天開始，每天最多可舉行四輪選舉，上、下午各投票兩輪。

教宗選舉由未滿80歲樞機投票選出，當選人須達到2/3票數。此次選舉將有133位樞機參加投票，因此當選門檻至少要獲得89票。根據往例，在第一輪投票就選出教宗的機率很低，但近年多半選舉過程不會拖延太長，通常幾天內就會有結果。

為因應這場全球矚目的教宗選舉，梵蒂岡廣場附近架起高台，各國媒體記者進駐。憲兵警察、救護車、消防車都在現場待命，隨時準備應付突如其來的狀況。通往梵蒂岡廣場的各出入口，設有維安管制，被攔檢擱置在路旁的水壺堆了滿地，形成特殊景象。

義大利信徒賈魯波向中央社表示，她理想的新任教宗人選，是能夠繼承教宗方濟各作為的人，能夠延續方濟各路線，向全世界與窮人敞開大門，以及傳遞和平的訊息，「我希望是個改革派出線，能選出一位更現代化、親近人民的教宗。」

在史上266位教宗中，有超過200位是義大利人，但已連續3任教宗不是義大利人，依序是波蘭籍的教宗若望保祿二世、德國籍的本篤十六世、阿根廷籍的教宗方濟各。

不少義大利媒體期待，義大利籍樞機主教這次能再度成為聖伯多祿繼承人，被點名的幾位熱門人選包括教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、義大利主教團主席祖皮（Matteo Zuppi）、耶路撒冷樞機主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）等。

不過也有許多人認為，教宗國籍對他們不是最重要考量，有義大利記者私下表示，她希望選出首位亞裔教宗，例如有「亞洲方濟各」之稱的菲律賓籍的樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle），另有不少移民族群，期盼選出第一位非裔教宗。

投票 教宗 義大利

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