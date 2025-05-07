以色列欲占領加薩 外媒批「美國放任」：無法吸引阿拉伯國家投資

以色列總理內唐亞胡宣布一項全面占領加薩新軍事計畫，以強化摧毀哈瑪斯和釋放以色列人質。聯合國嚴重憂心此舉更惡化加薩地區的人道主義局勢；埃及官媒金字塔報社論重批，美國坐視放任下將無法再吸引阿拉伯國家對美鉅額投資。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）5日宣布將以新一輪軍事行動重新占領加薩。埃及官媒「金字塔報」（Al Ahram）7日「社論」針對此計畫直指無助結束以哈戰爭，如果內唐亞胡認為現在對加薩進一步加強軍事行動，就能夠摧毀哈瑪斯和釋放以色列人質，那只是在自欺和欺騙以色列民眾。

金字塔報進一步說明，內唐亞胡的加強軍事行動計畫顯然是為了取悅他的極右派支持者。然而，加強軍事行動後的唯一結果，將會導致加薩240多萬巴勒斯坦居民更多悲慘苦難，引發新的大規模轟炸和破壞，造成更多平民死亡。

金字塔報舉例說明，以色列3月18日公然違反1月才簽署的停火協議，逕行對加薩地區發動軍事攻擊。至今短短7週內，已有超過2500名巴勒斯坦人喪生，多數是婦女和兒童；也讓自2023年10月爆發以哈戰爭以來，巴勒斯坦罹難者總數超過5萬2500人。

以色列軍隊已於3月1日宣布全面封鎖加薩地區，禁止任何食物、燃料或藥品進入加薩。聯合國和所有主要人道主義組織都不斷公開在媒體上警告，這種激烈做法將造成極嚴重的後果。

聯合國人道事務副秘書長佛萊徹（Tom Fletcher）發表聲明，國際法明確表示必須釋放人質；但做為占領國，以色列也必須允許人道主義援助進入加薩地區。

佛萊徹說：「援助和拯救平民生命，絕不能成為討價還價的籌碼。阻斷援助只會害死人。」

倫敦大學亞非學院猶太研究中心主任華拉克（YairWallac），也在英國衛報表示，內唐亞胡這項新軍事行動計畫「吉地安戰車行動」（Operation Gideon'sChariots）將造成加薩地區大規模傷亡、巨大破壞、強制遷移人口，並加劇人道災難。

華拉克甚至說，「吉地安戰車行動」更準確的名稱或許是「通往地獄的路線圖」。

金字塔報重批，內唐亞胡一旦開始執行更激烈的軍事行動，無疑是讓他自己成為劊子手，將創下任意殺害巴勒斯坦平民百姓新紀錄。

金字塔報還說，美國總統川普預計下週訪問中東。這是川普自今年1月上任以來首次訪問中東地區。與美國長期保持密切關係的阿拉伯國家領導人，均高度歡迎對川普要成為「和平締造者」和「阻止加薩戰爭」的承諾。人們也預期，川普在他的訪問期間內絕對不想要看到加薩籠罩在飢餓和死亡下的災難性人道主義局勢更惡化。

金字塔報表示，放任以色列在中東地區製造戰爭並非和平良方，也必然會危及地區內阿拉伯國家的利益，以及美國自身的利益。因為，只要以色列不停止戰爭行為，美國繼續支持和放任以色列的作為，就別想再吸引阿拉伯對美高達數兆美元的投資，或重啟以色列與阿拉伯國家關係正常化的議題。

金字塔報最後強調，幾乎所有軍事專家都一致認為，以色列用大規模武力和濫殺平民來壓制哈瑪斯的政策已經失效。因此，內唐亞胡想再次大規模屠殺巴勒斯坦平民的唯一明確目的，就是只想讓他自己的政府繼續掌權。

社論認為，如果川普真心希望為中東地區實現和平，且考慮美國利益，就應該阻止內唐亞胡對加薩的加強軍事行動新計畫。