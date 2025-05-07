以色列官員曝「仍有24人活著」 人質家屬喊話總理：停止戰爭

美國總統川普昨天表示，被扣押在加薩走廊的以色列人質有21人仍然倖存，令家屬為之震驚。以色列官員今天指出，仍有24名人質活著。

路透社報導，以色列人質和失蹤人員協調員赫許（Gal Hirsch）在社群媒體平台X貼文表示，仍遭巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）扣押的59名人質其中24人活著、35人死亡，數字仍與川普上述談話前一樣。

他說：「我們一直在向所有被綁架者的家屬更新我們所掌握、有關他們親人的情資。」

川普昨天在白宮活動中說，1週前有24名人質還活著，但現在數字變成21人。

他說：「我說21人，截至今天是21人，有3人已經死亡。」他沒有引述消息來源或提供更多細節。

川普的說法促使代表人質家屬的團體要求以色列政府立即與他們分享所有新情資。

人質家屬團體的發言人說：「總部再次呼籲總理停止戰爭，直到最後一名被綁架者返回。這是國家最緊迫、最重要的任務。」

根據以色列統計，哈瑪斯2023年10月7日突擊以色列南部期間，共劫持251名人質，並造成約1200人喪生，其中大部分是平民。

對大部分以色列人而言，人質的命運至關重要。隨著戰事拖延，這個問題在以色列社會引起的不安和分裂與日俱增。