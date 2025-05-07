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日本東京地鐵爆持刀攻擊！多人受傷「頸部濺血」 南北線全線停駛

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日本東京地鐵爆持刀傷人！多人受傷「頸部濺血」 南北線全線停駛

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京地鐵南北線東大前站今天（7日）傍晚發生一起持刀攻擊事件，引發社會關注。一名男子在月台上持刀行凶，造成至少一名女性受傷，警方已將嫌犯逮捕，並展開調查。 示意圖／歐新社資料照
日本東京地鐵南北線東大前站今天（7日）傍晚發生一起持刀攻擊事件，引發社會關注。一名男子在月台上持刀行凶，造成至少一名女性受傷，警方已將嫌犯逮捕，並展開調查。 示意圖／歐新社資料照

日本東京地鐵南北線東大前站今天（7日）傍晚發生一起持刀攻擊事件，引發社會關注。一名43歲男子在月台上持刀行凶，造成至少一名女性、兩名男性受傷，警方已將嫌犯逮捕，並展開調查。

綜合日媒報導，當地時間約晚上7時，警方接獲多起報案，稱在文京區的東大前站月台上，一名男子持刀攻擊乘客，導致一名女性手部與頸部遭割傷，所幸意識清醒。警方迅速趕到現場將嫌犯逮捕，並查獲作案用的菜刀。

據東京警視廳稱，傷者還包括2名男性，頭部和身體其他部位都遭砍傷，已被送往醫院，詳細情況仍在調查中。

此事件導致東京地鐵南北線部分路段暫停營運。截至晚上7時20分，赤羽岩淵站至市谷站之間的列車暫停運行。原定於晚上8時恢復全線運行，但因應調查需要，復駛時間延至晚上9時。車站內部也進行了全面安檢，以確保乘客安全。

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