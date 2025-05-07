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狠批「俄羅斯是全歐洲威脅」 歐盟執委會：烏克蘭加入是最強安全保證

中央社／ 布魯塞爾7日專電
歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）針對歐盟如何協助烏克蘭達成「公正、持久且全面和平」提出報告。（法新社）
歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）針對歐盟如何協助烏克蘭達成「公正、持久且全面和平」提出報告。（法新社）

俄烏戰爭前景因美國強力促和而未定之際，歐盟執委會主席范德賴恩提出歐盟3個優先行動，包括支持烏克蘭國防、完成俄國能源退場、加速烏克蘭進入歐盟。她說烏克蘭入盟「可以是最強的安全保證」。

歐洲議會（European Parliament）本週在史特拉斯堡舉行大會，今早邀請歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）針對歐盟如何協助烏克蘭達成「公正、持久且全面和平」提出報告。

范德賴恩表示，對烏克蘭的軍事援助是所謂「豪豬戰略」（porcupine strategy），因為俄羅斯是全體歐洲一直存在的威脅，烏克蘭必須強大到足以遏阻任何未來的攻擊。

她說，歐盟對烏克蘭的軍援，除了迄今已提出的500億歐元（約新台幣1.7兆元）外，「現在，我們必須從援助的邏輯，轉向國防產業整合的邏輯」。執委會已提方案鼓勵歐盟成員國直接向烏克蘭軍火工業下訂單，「因為這是最有效且具成本效率的支持方式」。

在弱化俄國戰爭經濟能力方面，歐盟執委會昨天提出全面停止進口俄國能源的規劃路徑，預計2027年底前所有成員國不再採購俄國天然氣，核電廠也要尋找俄國濃縮鈾的替代來源，並強化防堵俄國石油藉「影子油輪」混進歐盟市場。

范德賴恩說，有些人仍在談歐洲應重啟俄國天然氣管線和引進石油，「這將會成為一個歷史上的錯誤，我們不會讓它發生」。她指出，俄國曾在2006、2009、2014、2021年及2022年俄烏戰後片面中斷供應歐洲天然氣，「還要多少次才會讓他們學到教訓？」

她口中的「他們」，恐怕主要指向匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）和斯洛伐克總理費佐（RobertFico），在歐盟27國裡立場最親俄的他們揚言抵制歐盟下一波對俄制裁，俄烏戰後並與俄國持續能源交易。

歐盟自俄國進口天然氣占比從2021年的45%降到去年19%，如今更剩下13%。

范德賴恩最後強調必須加速讓烏克蘭成為歐盟的一國，這不只是烏克蘭的渴望，也是對其公正且持久和平的最大保障，「我們的歷史上，和平與歐洲的整合總是相伴前行」。

歐盟正與烏克蘭談判入盟的第一組章節，范德賴恩說今年將開啟所有章節的談判。申請加入歐盟須經33個章節的審查、談判。

俄烏戰爭 俄羅斯 歐盟 烏克蘭

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