想「征服」巴勒斯坦？外媒曝：以色列打算擴大加薩攻勢
法新社報導，以色列極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）昨天說，加薩走廊應被「徹底摧毀」，並要求居民在戰後「大量遷往第3國」。
以色列軍方已在徵召數以萬計後備軍人，計劃在加薩走廊（Gaza Strip）擴大攻勢，一名官員說，此舉將意味著「征服」這個巴勒斯坦自治區。
歐洲聯盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（KajaKallas）昨天在電話中告訴以色列外長，局勢「難以為繼」，敦促以色列繼續讓援助進入加薩，當地正處於饑荒邊緣。
以色列自3月初以來已封鎖加薩兩個月，導致人道危機惡化。
大陸表示反對以色列的軍事行動，且「高度關注」以色列擴大攻擊計畫。
大陸也呼籲以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）「有效執行」停火協議，然而停火協議早在3月18日破局。
法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示，法國「強烈」譴責以色列進攻計畫，稱「令人無法接受」，並說以色列政府「違反人道主義法」。
英國中東事務政務次長法柯納（Hamish Falconer）說，英國反對以色列擴大軍事行動，並說「任何企圖在加薩併吞土地的行動都將令人無法接受」。
德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）則表示「相當擔憂」，並說本週末將派外長訪問以色列。
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