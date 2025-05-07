快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

獨／板橋33公斤冷氣從天而降砸死女大生 安裝工人、業者判決出爐

李在明涉違選舉法案「發回重審」 延至大選後開庭

中央社／ 首爾7日專電

南韓最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件日前被最高法院發回重審，原訂15日首次開庭，法院今天決定延期至總統大選後的6月18日，強調審判不會受任何干涉，依法公正審理。

負責李在明涉嫌違反選舉法案審理的首爾高等法院今天上午做出延期決定，表示這是為了保障身為總統候選人的被告（李在明）能擁有與其他候選人相同的選舉活動機會，並消除對法院審判的公正性質疑。

李在明遭控於2021年12月競選總統時，在電視節目上散布假消息。他在此案一審被判有罪，遭處有期徒刑1年、緩刑2年；上訴後二審法院改判無罪，檢方再向最高法院提出上訴；最高法院5月1日就此案判決發回下級法院重審。

若李在明確認遭判有罪，至少5年內將失去被選舉權，也代表無法參與這次總統大選。最高法院這次罕見「超速」宣判引發部分輿論質疑。

李在明與所屬的共同民主黨都認為這次開庭延期是「理所當然的決定」。李在明的代理律師今天也就李在明相關的其他刑事案件提交延期申請，包括預計在13、27日開庭的大庄洞弊案與預計在20日開庭的教唆偽證案。

南韓憲法第84條規定，除內亂及外患罪以外，總統任內不會受到「訴追」，意指不會遭到起訴或法院審判。這也表示，若李在明在6月3日的總統大選中勝出，目前仍在審判中的案件將全部中止。

不過，南韓執政黨國民力量之前曾就「訴追」提出不同詮釋，認為其中並不包括中止審判。共同民主黨雖提出修法案，為相關法條提供更明確說明，但李在明後續仍有可能面臨相關爭議。

大選 李在明

延伸閱讀

民調：南韓大選若三強鼎立 李在明支持率破46%領跑

南韓朝野拚總統大位 司法淪為主戰場

韓大選剩1月 李在明無罪判決遭撤重審 韓悳洙想選總統？

李在明涉違選舉法案發回重審 角逐總統對手籲退選…本人立場曝

相關新聞

大陸恐影響全球更深？魯比歐籲聚焦「頭號敵人」

俄烏戰爭落幕遙遙無期讓人心灰意冷之際，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）疾呼重新聚焦「我們的頭號地緣政治敵人」：...

影／議會二度投票 梅爾茨驚險當選德國總理

5月5日，在經歷了上午的首輪投票失敗之後，69歲的保守派政治人物梅爾茨終於在下午的第二輪聯邦議會投票中正式當選為德國總理，接替當了3年半總理的肖爾茨。

印巴局勢升級陸方表態 稱雙方是「搬不走的鄰居」籲保持冷靜克制

印度、巴基斯坦兩國緊張局勢持續升級。印度向巴基斯坦控制區多處發射飛彈，造成多人傷亡。大陸外交部發言人7日就當前印巴局勢答...

選舉教宗的秘密會議將登場 樞機團已召開12場會前會

教宗方濟各4月21日安息主懷，教廷5月7日舉行樞機團秘密會議選舉新教宗，在此之前的這段期間，樞機團已經舉行12場會議，讓...

德國不穩定的聯合政府：梅爾茨第二輪才當選總理，76年來輸掉任命投票的第一人

德國國會2025年5月6日進行總理投票，第二輪投票才由基民盟 ／基社盟（CDU/CSU）推舉的梅爾茨（Friedrich Merz）當選新任德國總理。投票是在基民盟與原本的執政黨社民黨（SPD）達成聯合執政協議之後進行的。兩黨在國會共有328席，對照總數630席，照理應是能直接過關，然而梅爾茨輸掉第一輪投票，這是1949年德國恢復民主76年來，首次總理候選人在國會任命投票敗選，這也代表多名議員跑票。雖然第二輪投票梅爾茨當選，卻已經凸顯執政聯盟內部的不穩定。

誰會是下一任教宗？關鍵候選人大盤點

參加樞密會議遴選羅馬天主教新任教宗的樞機主教們昨天陸續入住梵蒂岡兩家飯店，在他們決定前教宗方濟各（PopeFrancis...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。